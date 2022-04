Will Smith Mundur dari The Academy Usai Tampar Chris Rock di Panggung Oscar

Will Smith (kanan) menampar Chris Rock saat Rock berbicara di atas panggung selama Academy Awards ke-94 di Hollywood, Los Angeles, California, AS, 27 Maret 2022. Rupanya, komentar Chris Rock yang menyinggung kondisi rambut Jada Pinkett Smith, membuat Will Smith berang. REUTERS/Brian Snyder

TEMPO.CO, Jakarta - Will Smith mengundurkan diri dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences, yang menjadi tuan rumah Oscar, kurang dari sepekan setelah aksinya menampar presenter Chris Rock di atas panggung selama acara berlangsung pada 27 Maret 2022 waktu Amerika. Ia mengumumkan pengunduran dirinya pada Jumat malam, 1 April 2022 waktu Amerika Serikat.

"Tindakan saya pada saat Academy Awards ke-94 mengejutkan, menyakitkan, dan tidak dapat dimaafkan. Daftar orang-orang yang telah saya sakiti sangat panjang, termasuk Chris, keluarganya, banyak dari teman-teman dan orang-orang terkasih saya, semua yang hadir, dan audiens global di rumah, ”kata Smith.

Bintang film Men In Black ini mengakui telah mengkhianati kepercayaan The Academy. "Saya merampas nominasi dan pemenang lain dari kesempatan mereka untuk merayakan dan dirayakan atas pekerjaan luar biasa mereka. Saya patah hati."

Will Smith mengisyaratkan siap kehilangan Piala Oscar untuk kategori Aktor Utama Terbaik yang diterimanya dalam penyelenggaraan Oscar 2022 malam itu. "Saya ingin menempatkan fokus kembali pada mereka yang pantas mendapatkan perhatian atas pencapaian mereka dan memungkinkan The Academy agar kembali melakukan pekerjaan luar biasa yang dilakukannya untuk mendukung kreativitas dan seni dalam film.”

Presiden The Academy, David Rubin mengatakan telah menerima pengunduran diri Smith. Dia mengatakan The Academy akan bergerak maju dengan memproses tindakan indisipliner terhadap Tuan Smith atas pelanggaran Standar Perilaku Akademi sebelum pertemuan dewan yang dijadwalkan berlangsung pada 18 April.

will Will Smith berpose dengan piala Oscar-nya untuk Aktor utama terbaik saat tiba di pesta Vanity Fair Oscar selama Academy Awards ke-94 di Beverly Hills, California, AS, 27 Maret 2022. Ia sempat meminta maaf atas insiden penamparan pada pidato penerimaan penghargaannya. REUTERS/Danny Moloshok

Dengan pengunduran diri ini, Smith, 53, tidak dapat lagi memberikan suara di Academy Awards mendatang. Selama pertunjukan pada Senin pagi, 28 Maret 2022 waktu Indonesia itu, Chris Rock membuat lelucon tentang istrinya, Jada Pinkett Smith yang mencukur habis rambutnya karena menderita Alopecia. Will Smith naik ke atas panggung dan menampar wajah Chris Rock yang tengah membacakan pemenang film dokumenter.

"Jauhkan nama istriku dari mulut sialanmu," kata Smith yang memenangkan Oscar untuk perannya di film King Richard sekitar setengah jam usai kejadian itu. Saat menerima piala itu, ia meminta maaf lantaran sudah menampar Rock.

The Academy dilaporkan tengah menjajaki konsekuensi atas tindakan Smith, yang dapat mencakup penangguhan, pengusiran, atau sanksi lainnya, seperti dilarang mengikuti acara Akademi. Organisasi itu mengatakan dia melanggar Standar Perilaku Akademi, yang melarang kontak fisik tidak pantas, perilaku kasar atau mengancam.

Sebuah pernyataan The Academy awal pekan ini mengatakan setelah kejadian itu, Smith diminta untuk meninggalkan acara dan ditolak. Namun, produser Oscar 2022, Will Packer mengatakan Chris Rock lah yang menganjurkan Smith untuk tetap tinggal.

"LAPD memperjelas, 'Kami akan melakukan apa pun yang Anda ingin kami lakukan dan salah satu opsinya adalah kami akan menangkapnya sekarang'," kata Packer kepada Good Morning America, 1 April 2022. Ia menuturkan, saat itu Los Angeles Police Department atau LAPD berbicara ke Rock di kantor Packer. "Mereka menjelaskan dengan sangat jelas apa yang menjadi hak Chris," kata Packer, "dan mereka berkata, 'Kami siap untuk menangkapnya sekarang'." Tapi Rock memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan kepada Will Smith.

E! NEWS | HOLLYWOOD REPORTER

