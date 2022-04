Lagu To Lose Resmi Dirilis, Titi DJ Rasakan Sensasi Tak Biasa

TEMPO.CO, Jakarta - Titi DJ akhirnya merilis lagu To Lose, sebagai balasannya kepada Tulus untuk lagu Hati-hati di Jalan. Menjelang perilisan, Titi DJ mengaku merasakan sensasi tak biasa meski sudah berpengalaman di industri musik sejak puluhan tahun.

"Belum pernah sebelumnya saya merasakan sensasi berdebar-debar seperti ini menjelang rilis satu karya baru," tulis Titi DJ di Instagram pada Rabu, 30 Maret 2022.

Perasaan tersebut muncul lantaran Titi DJ baru pertama kali menciptakan lagu untuk memenuhi permintaan netizen. "Gimana enggak deg-degan? Lagu #ToLose ini saya ciptakan murni untuk menjawab tantangan dari warganet," tulisnya.

Titi DJ mengaku sangat khawatir dengan respon netizen mengenai lagu To Lose. Namun di sisi lain ia merasa puas karena bisa menyelesaikan tantangan netizen. "Akan lega rasanya bila mereka suka, tapi kalau mereka tidak suka, gimana coba? Disitulah saya merasa tegang. Hahahaaa," tulisnya. "Apapun reaksi warganet nantinya, saya puas karena sudah berhasil merampungkan permintaan netizen untuk bikin lagu balasan #hatihatidijalan milik @tulusm tersebut."

Ungghana ini langsung ramai dibanjiri komentar dari kerabat Titi DJ. Mereka mengaku suka dengan lagu To Lose. "Keren banget sii mami aku," tulis Ashanty. "Keren Mbak Titiii!" tulis Dee Lestari. "Keren amat Mbakkkk. Mbak Titi sangat relevan, selalu bisa membaca zaman, adaptif dengan perubahan. Ketulusanmu dan kreatifitasmu menular, terus berkarya, Sang Dewi," tulis Didiet Maulana.

Bersamaan dengan perilisan ini, Titi DJ juga mengucapkan terima kasih kepada netizen yang pertama kali memintanya untuk membuat lagu balasan untuk Tulus. "Terima kasih untuk @fxmario yang cuitannya di twitter menjadi awal mula semua ini," tulis Titi DJ. Pada 12 Maret 2022, akun @fxmario menuliskan, "Ayo mbak Titi DJ. Jangan mau kalah. Bikin lagu judulnya Tulus."

Sebelum akhirnya dirilis, Titi DJ membocorkan penggalan lirik beserta melodi lagu To Lose untuk menambah rasa penasaran netizen sejak beberapa hari lalu. "Mudah bagimu untuk bilang kepadaku hati-hati di jalan," demikian penggalan lirik yang lagu To Lose yang dibocorkan Titi DJ.

Pembuatan lagu To Lose bermula dari desakan netizen lantaran lagu Hati-hati di Jalan milik Tulus yang bila disingkat pengucapannya seperti nama Titi DJ. Setelah menerima banyak permintaan netizen akhirnya Titi DJ mengumumkan judul lagu yang jika dibaca terdengar sama seperti nama Tulus, pada Kamis, 17 Maret 2022. "Ok! Udah pada siap belum? Lagu balasanku 'TO LOSE' udah mau jadi loh. Tinggal rekamannya nih," tulis Titi DJ di Twitter.

Baca juga: Lagu To Lose Bikin Stephanie Poetri Penasaran, Titi DJ Isyaratkan 2 Versi?

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.