Karakter Ahn Hyo Seop, Jeon Yeo Been, dan Kang Hoon di Drama A Time Called You

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix mengumumkan produksi drama Korea A Time Called You yang akan dibintangi oleh Ahn Hyo Seop, Jeon Yeo Been, dan Kang Hoon. Drama ini merupakan sebuah remake dari serial Taiwan berjudul Someday or One Day yang telah disaksikan lebih dari satu miliar penonton dan dipuji berkat jalan cerita yang menarik, sinematografi yang menawan, dan soundtrack yang sentimental.

Mengangkat konsep perjalanan waktu, drama romantis ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Jun Hee yang sedang berduka karena kematian pacarnya setahun yang lalu. Di tengah kesedihan, Jun Hee mendadak melakukan perjalanan waktu kembali ke tahun 1998, dan bertemu dengan Si Heon, seorang pria yang mirip dengan kekasihnya.

Aktor Ahn Hyo Seop yang sukses mencuri perhatian lewat penampilannya di Business Proposal akan memerankan dua karakter sekaligus, yaitu Gu Yeon Jun, kekasih Jun Hee, dan Nam Si Heon, laki-laki misterius dari tahun 1998 yang menyerupai Yeo Jun. Sebelumnya, Ahn Hyo Seop juga dikenal lewat perannya yang beragam di Still 17, Dr. Romantic 2, dan Lovers of the Red Sky.

Jeon Yeo Been juga akan memainkan peran ganda sebagai Han Jun Hee yang tidak sengaja melakukan perjalanan kembali ke tahun 1998 dan menemukan dirinya dalam tubuh yang berbeda sebagai Kwon Min Ju. Aktris yang tampil di serial After My Death, Secret Zoo, Be Melodramatic, Vincenzo, serta film Netflix Night in Paradise ini akan menampilkan dua karakter yang terlihat serupa, namun memiliki kepribadian yang berbeda.

Aktor Kang Hoon akan berperan sebagai Jung In Gyu yang mencintai Min Ju secara diam-diam. Dia harus menghadapi garis cinta dan persahabatan ketika menyadari Min Ju memiliki perasaan kepada sahabatnya Si Heon. Kang Hoon sendiri mendapatkan popularitasnya sejak membintangi serial The Red Sleeve.

A Time Called You akan disutradarai oleh Kim Jinwon yang sebelumnya dikenal dengan berbagai karyanya, termasuk My Country: The New Age, Rain or Shine, dan The Innocent Man. Drama ini juga akan menjadi debut serial panjang bagi sang penulis Choi Hyo Bi. Npio Entertainment, yang sebelumnya telah memproduksi sederet drama Korea populer seperti The Red Sleeve dan Forecasting Love and Weather, akan memimpin produksi bersama dengan Lian Contents dan Studio Flow.

