Tayang di Bioskop, Film Morbius Diprediksi Raup Pendapatan Terendah

TEMPO.CO, Jakarta - Film Morbius mulai tayang di bioskop Indonesia pada Rabu, 30 Maret 2022. Film ini akan menjadi spin-off Spider-Man yang berfokus pada karakter Michael Morbius.

Setelah preview-nya dirilis, penggemar film Marvel mengaku kecewa dengan jalan cerita Mobius. Mereka menilai film tersebut membosankan. Menurut laporan Deadline, film yang dibintangi oleh Jared Leto ini disebut bakal meraup keuntungan rendah di pekan pertama debutnya.

Di pekan pertama penayangan, Morbius diprediksi hanya meraih 50 juta dolar AS atau Rp 716 miliar dari total pendanaan sebesar 75 juta dolar atau Rp 1 triliun. Jumlah ini tentunya berada jauh di bawah Venom dengan 80 juta dolar AS dan Venom: Let There Be Carnage (90 juta dolar AS).

Meski begitu, Sony tampak menaruh harapan besar pada Morbius. Dengan munculnya film ini diharapkan akan ada Spider-Man Universe baru yang bisa diciptakan selain Venom.

Film Morbius fokus pada karakter seorang dokter bernama Michael Morbius yang mengidap penyakit langka sejak kecil. Ia adalah seorang ahli biologi dan biokimia Yunani yang ingin mencari obat untuk menyembuhkan dirinya.

Morbius bereksperimen dengan melibatkan DNA kelelawar yang akhirnya membuat dirinya berubah menjadi seorang vampir. Bukan hanya berjuang untuk penyakitnya, Morbius harus melawan kekuatan barunya yang berujung pada keinginan untuk terus meminum darah manusia.

Sebelumnya, Morbius sempat batal tayang di layar lebar pada 28 Januari dan akhirnya diundur menjadi 30 Maret 2022. Dikutip dari The Hollywood Reporter, penundaan dilakukan lantaran kasus Covid-19 varian Omicron di sejumlah negara melonjak.

Di sisi lain, ini bukan kali pertamanya penayangan Morbius tertunda. Sebelumnya, film yang disutradarai oleh Daniel Espinosa tersebut direncanakan tayang pada Oktober 2021.

Morbius menjadi salah satu dari film Sony yang akan dihentikan sementara perilisannya di Rusia. “Mengingat aksi militer yang sedang berlangsung di Ukraina dan ketidakpastian serta krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah itu, kami akan menghentikan rilis teater yang kami rencanakan di Rusia, termasuk rilis Morbius,” kata juru bicara Sony pada Senin, 28 Februari 2022, dikutip dari Deadline.

Selain Jared Leto, Morbius juga menghadirkan Matt Smith (Loxias Crown), Adria Arjona (Martine Bancroft), Jared Harris (mentor Morbius), Al Madrigal (Alberto Rodriguez), dan Tyrese Gibson (Simon Stroud).

