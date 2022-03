J-Hope BTS Sembuh dari Covid-19, Siap ke Las Vegas untuk Hadiri Grammy Awards

TEMPO.CO, Jakarta - J-Hope BTS dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan telah mengakhiri isolasi mandirinya mulai hari ini, Rabu, 30 Maret 2022. Kabar ini disampaikan agensi BTS, Big Hit Music melalui pernyataan resmi yang diunggah di Weverse.

"Saya ingin memberi tahu Anda bahwa J-Hope telah sembuh dari Corona 19 dan telah dibebaskan dari karantina mulai hari ini (30 Maret)," kata Big Hit Music, dikutip dari OSEN.

J-Hope menjalani isolasi mandiri di rumah sejak Rabu, 23 Maret 2022. J-Hope yang sudah melakukan dua kali vaksin plus vaksin booster ini merasakan sakit di tenggorokannya.

J-Hope akan segera menyusul keenam anggota BTS lainnya yang sudah lebih dulu berangkat ke Las Vegas. BTS akan mempersiapkan penampilan mereka di Grammy Awards ke-64 yang akan berlangsung di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas pada Minggu, 3 April 2022.

"J-Hope akan berangkat sesuai dengan peraturan maskapai bagi mereka yang memiliki riwayat Covid-19 untuk mengikuti jadwal Grammy Awards, dan telah dikonfirmasi bahwa tidak ada masalah dalam menghadiri Grammy Awards," kata Big Hit Music.

Setelah dinyatakan sembuh, J-Hope juga langsung menyapa penggemarnya di komunitas penggemar. Ia menceritakan sedikit rutinitasnya selama menjalani isolasi mandiri. "Apakah kalian semua khawatir? Aku baik-baik saja. Aku makan dengan baik dan tidur nyenyak selama masa karantina, jadi aku segera sembuh," tulisnya. "Aku menghabiskan masa karantina dengan berpikir bahwa aku akan pulih dan menunjukkan sisi diriku yang lebih baik."

Kemarin, Big Hit Music mengabarkan kalau Jungkook BTS terpapar Covid-19 setelah beberapa hari tiba di Las Vegas. Sebelum berangkat, Jungkook dinyatakan negatif Covid-19 sehingga diizinkan melakukan perjalanan udara ke luar negeri. Setelah tiba di Las Vegas, Jungkook mengeluhkan sakit di bagian tenggorokannya dan langsung menjalani tes PCR yang hasilnya adalah positif Covid-19.

"Setelah tiba di Las Vegas, Jungkook merasa sedikit tidak nyaman di tenggorokannya, sehingga ia segera menjalani tes PCR, dikonfirmasi dengan Covid-19 pada 28, waktu setempat di Amerika Serikat," kata Big Hit Music pada Selasa, 29 Maret 2022, dikutip dari TenAsia. Jungkook saat ini tengah menjalani isolasi mandiri di Las Vegas.

Pada Senin, 28 Maret 2022, lima anggota BTS yaitu RM, Jin, Suga, Jimin, dan V berangkat bersama dari Bandara Internasional Incheon menuju Las Vegas. Jungkook berangkat lebih awal ke Las Vegas bersama para staf satu hari sebelumnya. Sementara, J-Hope akan segera berangkat ke Las Vegas dalam waktu dekat.

Selain menjadi penampil di Grammy Awards tahun ini, BTS juga masuk dalam nominasi Best Pop Duo/Group Performance untuk lagu Butter. Setelah menghadiri ajang penghargaan musik internasional paling bergengsi itu, J-Hope bersama rekan-rekannya akan menggelar konser di Las Vegas. BTS Permission to Dance On Stage - Las Vegas akan digelar di Allegiant Stadium dimulai pada 8 hingga 9 April 2022, dilanjutkan pada 15 hingga 16 April 2022.

