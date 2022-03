Belum Sehari Dibuka, Tiket Konser Justin Bieber di Jakarta Habis Dipesan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiket konser Justice World Tour Justin Bieber di Jakarta sudah habis dipesan kendati belum genap sehari dibuka.

Akun Twitter @JusticeTourUpdates membagikan twit "@justinbieber's Justice World Tour show on November 3, 2022 in Jakarta, Indonesia is officially SOLD OUT!" pada hari ini, 29 Maret 2022, pukul 11.21 WIB.

Akun tersebut juga membagikan tangkapan layar yang menunjukkan kursi CAT 1 hingga CAT 5B sudah "Full Booked" atau dipesan semua. Padahal, pemesanan tiket konser Justin Bieber di Jakarta dibuka hari ini pukul 10.00 WIB.

Meski begitu, Belieber atau penggemar Justin Bieber yang belum kebagian tiket masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan tiket Justice World Tour di Jakarta. Bagaimana caranya?

Salah satu promotor konser, @pkentertainment.id, merekomendasikan untuk mengecek website www.justinbieberinjajarta.com terus-menerus. Promotor itu mengatakan "Full Booked" berarti tiket sudah dipesan dan menunggu pembayaran.

Jika pembayaran tidak dilakukan hingga tenggat waktu, tiket akan tersedia untuk dijual kembali. Waktu tunggu untuk melakukan pembayaran adalah satu jam.

Sementara harga tiket konser Justin Bieber adalah bervariasi. CAT 5 A dan 5 B dijual seharga Rp 1.800.000, CAT 4 seharga Rp 2.880.000, CAT 3 A dan 3 B seharga Rp 4.080.000, CAT 2 seharga Rp 5.280.000, sedangkan CAT 1 dibanderol Rp 7.200.000. Harga itu sudah termasuk pajak 15 persen dan biaya admin 5 persen.

AMELIA RAHIMA SARI

