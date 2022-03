Panitia Oscar Pertimbangkan Sanksi untuk Kasus Will Smith Tampar Chris Rock

Will Smith berpose dengan piala Oscar-nya untuk Aktor utama terbaik saat tiba di pesta Vanity Fair Oscar selama Academy Awards ke-94 di Beverly Hills, California, AS, 27 Maret 2022. Ia sempat meminta maaf atas insiden penamparan pada pidato penerimaan penghargaannya. REUTERS/Danny Moloshok

TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Oscar akan mulai meninjau dan mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan terkait kasus penamparan yang dilakukan oleh Will Smith kepada Chris Rock. Hal ini merupakan tindakan lanjutan setelah 9.900 anggota Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) mengecam tindakan Will Smith di panggung Oscar 2022.

"Kami telah secara resmi memulai tinjauan formal seputar insiden tersebut dan akan mengeksplorasi tindakan dan konsekuensi lebih lanjut sesuai dengan aturan internal dan hukum California," kata The Academy, dikutip dari Reuters pada Selasa, 29 Maret 2022.

Pelanggaran ini dapat mengakibatkan penangguhan atau pengusiran dari organisasi, pencabutan Oscar, atau hilangnya kelayakan untuk penghargaan di masa mendatang, sesuai dengan kebijakan. Will Smith sendiri mendapatkan Piala Oscar sebagai Aktor Terbaik lewat film King Richard dalam acara yang digelar di Teater Dolby, Hollywood, California, Amerika Serikat pada Minggu, 27 Maret 2022 waktu setempat.

SAG-AFTRA, serikat pekerja yang mewakili aktor, menyebut tindakan Will Smith tidak dapat diterima. Mereka mengatakan telah berhubungan dengan akademi dan penyiar ABC. "Untuk memastikan perilaku ini ditangani dengan tepat," kata mereka.

The Academy sebelumnya juga sudah mengecam kekerasan dalam bentuk apapun, merujuk pada aksi Will Smith menampar Chris Rock. "The Academy tidak memaafkan kekerasan dalam bentuk apa pun," cuit The Academy di Twitter pada Senin, 28 Maret 2022.

Departemen Kepolisian Los Angeles mengonfirmasi kepada Variety bahwa Chris Rock telah menolak untuk mengajukan laporan polisi terkait insiden penamparan yang dilakukan Will Smith di Academy Awards ke-94. "Individu yang terlibat telah menolak untuk mengajukan laporan polisi. Jika pihak yang terlibat menginginkan laporan polisi di kemudian hari, LAPD (Departemen Kepolisian Los Angeles) akan tersedia untuk menyelesaikan laporan investigasi," kata Departemen Kepolisian Los Angeles.

Will Smith telah meminta maaf secara terbuka kepada Chris Rock atas tindakannya. Ia mengaku menyesal karena telah bertindak melampaui batas. "Perilaku saya di Academy Awards tadi malam tidak dapat diterima dan tidak dapat dimaafkan," tulisnya di Instagram pada Selasa pagi, 29 Maret 2022 waktu Indonesia. "Saya ingin secara terbuka meminta maaf kepada Anda, Chris. Saya melampaui batas dan saya salah."

Will Smith naik ke atas panggung Oscar dan menampar Chris Rock karena tidak terima penampilan istrinya, Jada Pinkett Smith dijadikan sebagai candaan, disamakan dengan film G.I. Jane. Jada Pinkett Smith memutuskan mencukur habis rambutnya karena mengalami alopecia, kondisi autoimun yang mengakibatkan rambut rontok parah. "Dijadikan bahan lelucon adalah bagian dari pekerjaan, tetapi lelucon tentang kondisi medis Jada terlalu berat untuk saya tanggung dan saya bereaksi secara emosional," tulis Will Smith.

Baca juga: Menyesal, Will Smith Minta Maaf ke Chris Rock karena Menamparnya di Oscar 2022



Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.