Tertunda 2 Tahun, KKN di Desa Penari Dipastikan Tayang di Bioskop 30 April 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Film KKN di Desa Penari akhirnya merilis jadwal tayang yang sempat tertunda dua tahun. KKN di Desa Penari dipastikan akan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada Sabtu, 30 April 2022.

"Diinget yo, LEBARAN 2022 kita ketemu nang bioskop! 30 APRIL 2022," demikian pengumuman yang ditulis di akun Instagram resmi film KKN di Desa Penari pada Minggu, 27 Maret 2022.

Awi Suryadi selaku sutradara KKN di Desa Penari mengisyaratkan bahwa jadwal tersebut tidak akan diundur lagi seperti sebelumnya. "This is it. 30 April 2022. 100% capacity. No more PHP," tulis Awi Suryadi di Instagram.

Dalam pengumuman tersebut, telihat poster terbaru dari KKN di Desa Penari. Masih memperlihatkan seorang perempuan menari dengan ular di tubuhnya, dari sisi belakang, poster tersebut tertulis "Uncut" yang bisa diartikan film yang ditayangkan saat Lebaran tahun ini adalah versi lebih panjang.

Tissa Biani yang membintangi film ini juga turut membagikan pengumuman tersebut di akun Instagram pribadinya. Ia mengatakan bahwa para pemain akan melakukan tur ke luar kota dalam rangka perilisan KKN di Desa Penari. "Bismillah.. Mohon doanya, Insya Allah LEBARAN KETEMU DIBIOSKOP! Kami akan datang ke kota kota kalian! Coba request dicomment, yang mau kotanya kita DATANGI!" tulis Tissa.

Film ini terinspirasi dari cerita horor KKN di Desa Penari yang viral di media sosial pada 2019. KKN di Desa Penari menceritakan kejadian mistis tentang kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) sejumlah mahasiswa di daerah Jawa Timur yang berujung malapetaka.

Danilla Riyadi membawakan lagu Batas yang menjadi soundtrack film KKN di Desa Penari. Seperti filmnya, video musik Batas divisualisasikan dengan nuansa mistis, gelap, dan misterius. Terlebih musiknya sarat dengan alunan gamelan yang menambah suasana mencekam dan panas. Lagu Batas sendiri berbicara mengenai sarkasme dan peringatan terhadap anak-anak muda yang melanggar aturan dan mendapatkan ganjarannya. Konflik yang sama seperti yang digambarkan pada para tokoh di film KKN di Desa Penari.

Sejumlah aktor yang membintangi KKN di Desa Penari antara lain, Tissa Biani, Adinda Thomas, Achmad Megantara, Aghniny Haque, Calvin Jeremy, Fajar Nugraha, dan Kiki Narendra. Film KKN di Desa Penari telah dua kali dijadwalkan tayang di bioskop, yaitu pada 19 Maret 2020 dan 24 Februari 2022. Namun, karena situasi pandemi film produksi MD Pictures ini ditunda dan akan tayang pada 30 April 2022.

