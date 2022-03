Jalan Panjang Kota Ambon Masuk Kategori Kota Musik Dunia

Sejumlah seniman Molucca Bamboowind Orchestra (MBO) meniup suling bambu saat konser di Dusun Tuni, Kota Ambon, Maluku, Jumat 4 Maret 2022. Dusun Tuni merupakan destinasi wisata musik khususnya instrumen dari bambu yang pada tanggal 4, 7 dan 11 Maret 2022 ini menjadi lokasi konser musik kolaborasi bertajuk "From and to Infinity 2" bersama Boi Akih, duo jazz asal Belanda dan I Made Subandi dari Bali. ANTARA FOTO/FB Anggoro