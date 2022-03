CODA Raih Predikat Best Picture Oscar 2022, Troy Kotsur Rebut Hati Penonton

TEMPO.CO, Jakarta - Film CODA menjadi jawara di perhelatan 94th Academy Awards atau Oscar 2022 yang berlangsung di Teater Dolby, Hollywood, California, Amerika Serikat, Senin pagi, 28 Maret 2022 waktu Indonesia. CODA dinobatkan sebagai film terbaik atau Best Picture Oscar 2022.

CODA menumbangkan sembilan nominee Best Picture lainnya, yakni Belfast, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, Licorice Pizza, King Richard, Nightmare Alley, The Power of the Dog, dan West Side Story. Film ini mendapatkan tiga piala Oscar dari tiga nominasi yang diperolehnya, yakni Best Picture, Best Adapted Screenplay, dan Best Supporting Actor.

Troy Katsur, yang menyabet Aktor Pendukung Terbaik, merebut hati penonton. Terima kasih The Academy yang membiarkan CODA menjadi Best Picture malam ini," kata produser CODA, Philippe Rousselet, saat menerima piala ini.

CODA, kepanjangan dari child of deaf adults menceritakan tentang Ruby Rossi, yang diperankan Emilia Jones, satu-satunya anggota keluarga tunarungu yang memiliki bisa mendengar. Ia berjuang untuk menyeimbangkan usahanya dalam membantu bisnis perikanan keluarganya dan memenuhi mimpinya sendiri.

Film ini menjadi yang pertama film yang ditayangkan secara streaming di Apple TV+ yang menerima predikat Best Picture di Academy Awards. CODA diputar perdana pada 28 Januari 2021, di Sundance Film Festival 2021. Apple memperoleh hak distribusi ke CODA dengan rekor festival $25 juta.

Film ini dirilis di bioskop dan melalui layanan streaming Apple TV+ pada 13 Agustus 2021. Film ini mendapat ulasan positif dari para kritikus dan dinobatkan sebagai salah satu dari sepuluh film teratas tahun 2021 oleh American Film Institute.

CODA juga membuat Troy Kotsur meraih hati penonton. Pria 53 tahun ini merupakan pria penyandang tunarungu pertama yang dinominasikan di Oscar dan menang sebagai Aktor Pendukung Terbaik. Ia terlahir di keluarga yang bisa mendengar dan mendapatkan pelajaran Bahasa Isyarat dari orang tuanya.