Jessica Chastain Raih Oscar untuk Aktris Terbaik, Bicara Soal Kesehatan Mental

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Jessica Chastain meraih Piala Oscar pada pergelaran 94th Academy Awards atau Oscar 2022 yang berlangsung di Teater Dolby, Hollywood, California, Amerika Serikat pada Senin, 28 Maret 2022 waktu Indonesia. Ia membawa pulang piala itu sebagai Aktris Utama Terbaik dalam film The Eyes of Tammy Faye.

Jessica Chastain mengalahkan empat nominee lainnya, yakni Olivia Colman (The Lost Daughter), Penelope Cruz (Parallel Mothers), Nicole Kidman (Being the the Ricardos), dan Kristen Stewart (Spencer). Jessica Chastain menggunakan kesempatan terima piala itu untuk berbicara tentang kewaspadaan pada masalah kesehatan mental. Ia berkaca pada kasus yang dialami orang terdekatnya. Saudaranya memutuskan mengakhiri hidupnya.

"Masa-masa sulit yang dialami orang-orang, dipenuhi dengan banyak trauma dan isolasi, dan begitu banyak orang di luar sana yang merasa putus asa sehingga merasa sendirian," ujar Jessica yang tampil cantik dengan gaun Gucci ombre emas dan ungu berkilau dengan hem tulle yang dramatis dan acak-acakan.

Dia berbicara tentang perlunya peduli dengan lingkungan di sekitar kita agar orang yang mengalami masalah kesehatan mental tetap merasa dicintai. "Ini menyentuh banyak keluarga, terutama anggota komunitas LGBTQ, yang sering merasa tidak pada tempatnya dengan rekan-rekan mereka. Kita dihadapkan dengan undang-undang diskriminatif dan fanatik yang terjadi di negara kita. Ada kekerasan dan kejahatan kebencian yang diabadikan pada warga sipil tak berdosa di seluruh dunia," kata Chastain.

Jessica menuturkan, ia terinspirasi oleh tindakan cinta radikal, mirip dengan yang dilakukan Tammy Faye, perannya di film The Eyes of Tammy Faye. Menurut aktris berusia 45 tahun ini, kasih sayang bisa menghubungkan kita dengan keinginan untuk diterima apa adanya, untuk siapa yang kita cintai, dan untuk menjalani hidup tanpa rasa takut atau kekerasan atau teror.

"Untuk siapa pun di antara Anda di luar sana yang merasa putus asa atau sendirian, saya hanya ingin Anda tahu bahwa Anda dicintai tanpa syarat karena keunikan Anda," kata Jessica Chastain.

E! NEWS | THE ACADEMY

