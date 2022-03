Troy Kotsur, Pria Penyandang Tuli Pertama Raih Oscar

TEMPO.CO, Jakarta - Troy Kotsur meraih Piala Oscar sebagai aktor pendukung terbaik dalam 94th Academy Awards atau Oscar 2022 yang berlangsung di Teater Dolby, Hollywood, California, Amerika Serikat pada Senin, 28 Maret 2022 waktu Indonesia. Ia mencatatkan sejarah sebagai pria penyandang tuli pertama yang meraih Piala Oscar.

Troy Kotsur lewat film CODA, mengalahkan Ciarán Hinds (Belfast), J.K. Simmons (Being the Ricardos), Jesse Plemons (The Power of the Dog), dan Kodi Smit-mcPhee (The Power of the Dog).

Bintang CODA lainnya, Marlee Matlin, yang pernah membuat sejarah untuk dirinya sendiri pada 1987 ketika menjadi aktris pertama yang memenangkan Oscar, meneriakkan dalam kerumunan setelah mengetahui Kotsur memenangkan Oscar 2022.

" Jangan khawatir, Marlee, saya tidak akan menjatuhkan bom F dalam pidato saya hari ini. Sebaliknya, saya benar-benar ingin berterima kasih kepada semua kru telah mengizinkan saya, seorang penyandang disabilitas diizinkan dan diberi kesempatan untuk mengembangkan keahlian saya sebagai seorang aktor," katanya dalam bahasa isyarat yang diterjemahkan interpreter.

Kotsur berkomentar tentang perjalanannya yang menakjubkan hingga membuatnya memboyong Oscar. Ia berterima kasih kepada sutradara CODA, Sean Hader karena telah menjadi komunikator terbaik.

"Saya hanya ingin mengatakan bahwa ini didedikasikan untuk komunitas tunarungu, komunitas C.O.D.A., dan komunitas disabilitas. Ini adalah momen kita," ujarnya.

Film CODA juga dibintangi Daniel Durant, Emilia Jones dan Amy Forsyth. CODA menceritakan tentang seorang gadis muda yang ingin mengejar kecintaannya menyanyi di Berklee College of Music tetapi takut meninggalkan orang tua dan saudara lelakinya yang tuli sendirian untuk mengurus bisnis perikanan mereka.

