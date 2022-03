Sudah Diduga, Drive My Car Rebut Oscar 2022 untuk Film Berbahasa Asing Terbaik

TEMPO.CO, Jakarta - Seperti yang diduga sebelumnya, Drive My Car merebut Piala Oscar untuk film berbahasa asing terbaik. Penghargaan untuk film produksi Jepang itu diberikan dalam perhelatan 94th Academy Awards atau Oscar 2022 yang berlangsung di Teater Dolby, Hollywood, California, Amerika Serikat pada Senin pagi, 28 Maret 2022 waktu Indonesia.

"Oscar untuk Best Internatonal Feature Film jatuh kepada Drive My Car (Jepang). Congratulation," tulis akun resmi The Academy sekitar 15 menit lalu.

"Terima kasih kepada seluruh pemain film ini," kata Ryusuke Hamaguchi, sutradara film ini yang juga masuk nominasi Sutradara Terbaik.

Film Drive My Car mengikuti jejak Parasite, produksi Korea Selatan yang sukses meraih empat Piala Oscar 2020. Drive My Car meraih empat nominasi Oscar, termasuk kategori Best Picture, Best Director, Best Adapted Screenplay, dan Best International Feature.

Adegan yang terdapat di film nominasi Oscar 2022, Drive My Car. Foto: Klik Film

Film drama Jepang tahun 2021 ini ditulis dan disutradarai oleh Ryusuke Hamaguchi dan merupakan adaptasi dari salah satu judul di dalam cerita pendek karya penulis Haruki Murakami, berjudul Men Without Women.