My First - Where Love Begins, Cinta Pertama Mahasiswa Seni Kriya

TEMPO.CO, Jakarta - Serial baru berjudul My First - When Love Begins menjadi alternatif baru tontonan remaja. Serial yang dibintangi Febby Rastanty dan Jourdy Pranata ini sudah tayang di TrueID sejak 24 Maret 2022 dan menjadi serial original di layanan menonton film secara gratis tersebut.

My First - Where Love Begins merupakan karya sutradara, Azhar Kinoi Lubis dan diproduseri MVP Entertainment. Serial original TrueID ini mengangkat tema cinta pertama. “Film ini akan mengingatkan kita akan indahnya perasaan

seseorang saat bertemu cinta pertamanya," kata Kinoi, saat konferensi pers yang digelar secara webinar pada Kamis, 24 Maret 2022.

Head of Production MVP Entertainment sekaligus produser My First Amrit

Punjabi merasa bersemangat setelah mengetahui TrueID bekerja sama untuk menayangkan serial ini. "Besar harapan kami agar MVP Entertainment dan TrueID dapat terus bersama-sama berkolaborasi dalam menghadirkan tayangan yang menghibur masyarakat, tentunya ini merupakan wujud dari komitmen kami untuk selalu menghadirkan konten-konten berkualitas untuk penonton Indonesia," katanya.

Serial My First - Where Love Begins ini menceritakan tentang Rania, gadis mahasiswa baru jurusan Seni Kriya di Akademi Seni Rupa Jakarta, yang selalu fokus dengan kehidupannya sebagai anak tunggal dari seorang duda keren bernama Bhaskara (Dwi Sasono). Bhaskara tak pernah terbesit untuk mencari pasangan pengganti ibunda Rania yang sudah lama meninggal. Begitupun Rania tidak pernah memikirkan kehadiran seorang pria dan cinta.

Tanpa dia sadari, ketika usianya menginjak 18 tahun, Rania memasuki

golongan remaja KAUM TEPAR alias TELAT PACARAN. Serasa

menjungkir balikkan dunia, hidup Rania mendadak menjadi colourful, ketika

Adam hadir di hidupnya.

Serial ini dibintangi oleh Jourdy Pranata, Febby Rastanty, Dwi Sasono, Zsazsa Utari,

Devina Aurel. Tayang perdana pada 24 Maret 2022 dan episode barunya bisa dinikmati setiap Senin dan Kamis.

