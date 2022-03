Itaewon Class Versi Jepang akan Tayang Musim Panas Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea, Itaewon Class akan dibuat ulang versi Jepang dengan judul Roppongi Class. JTBC mengkonfirmasi bahwa mereka akan bekerja dengan Kakao Entertainment, Kross Pictures, dan stasiun penyiaran besar Jepang untuk memproduksi Itaewon Class versi Jepang.

"Drama remake ini telah mengkonfirmasi aktor top untuk peran tersebut dan akan memulai produksinya bulan depan. Ini dijadwalkan tayang musim panas ini," kata Kakao Entertainment dalam pernyataannya, dikutip dari The Korea Times pada Jumat, 25 Maret 2022.

Itaewon Class merupakan drama yang diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama. Dalam versi Korea yang dirilis JTBC pada awal 2020, drama ini dibintangi oleh Park Seo Joon dan Kim Da Mi. Drama ini menceritakan tentang kisah sekelompok anak muda yang bekerja sama untuk menantang dunia yang tidak adil.

Drama ini mencatat rating penonton terbaik pribadi sebesar 18,3 persen untuk episode terakhir. Pencapaian tersebut menjadikannya sebagai drama dengan rating tertinggi kedua dalam sejarah JTBC. Pada 2021, Itaewon Class berhasil memenangkan Serial Drama Terbaik di Asian Television Awards ke-25.

"Remake Jepang dari Itaewon Class sangat berarti karena dapat mengarah pada kasus-kasus kekayaan intelektual yang luar biasa yang lebih sukses di luar negeri," kata Kakao Entertainment. "Karena kekayaan intelektua untuk Itaewon Class memiliki potensi besar, kami sedang dalam pembicaraan untuk memproduksi versi yang berbeda dari seri ini di negara lain selain Jepang."

Melansir dari Soompi, saat Itaewon Class mulai mendapatkan popularitas di Jepang, platform komik digital Jepang Piccoma merilis webtoon Roppongi Class dan drama tersebut menempati peringkat pertama di Netflix Jepang. Serial Roppongi Class akan menghadirkan aktor ternama Jepang dan terdiri dari 13 episode.

Itaewon Class menceritakan tentang perseteruan antara Park Saeroyi (Park Seo Jun) dan konglomerat di industri makanan, Jangga Group. Park Saeroyi harus dikeluarkan dari sekolah, kehilangan ayahnya, dan menjadi narapidana karena ulah CEO Jangga Group dan putranya yang dibintangi Ahn Bo Hyun.

Meski banyak ketidakadilan yang diterima, Saeroyi mampu meredam amarah dan menyalurkannya lewat sebuah restoran yang ia bangun sendiri. Jo Yi Seo (Kim Da Mi), sosok perempuan yang dingin namun cerdas, memutuskan untuk ikut mengembangkan bisnis Saeroyi. Bersama dengan kru DanBam lainnya, pasangan ini bersatu untuk melawan Jangga Group.

Sebelum Itaewon Class, JTBC juga baru-baru ini mengkonfirmasi drama Something in the Rain juga akan dibuat ulang versi India.

