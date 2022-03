Saling Kagum, PJ Morton Ajak Kaleb J Kolaborasi di Lagu Please Don't Walk Away

PJ Morton dan Kaleb J berkolaborasi di lagu Please Don't Walk Away. Dok. Sahid Permana

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi peraih Grammy Awards, PJ Morton mengajak Kaleb J berkolaborasi di lagu berjudul Please Don’t Walk Away. Kaleb J merupakan musisi asal Indonesia yang sempat viral dengan lagu It’s Only Me.

Single bernuansa R&B ini sebelumnya telah dirilis sebagai rilisan solo pertama PJ Morton dan tentu akan sangat selaras dengan warna musik yang selalu dihadirkan oleh Kaleb yaitu R&B. Please Don’t Walk Away menghadirkan cerita tentang renungan seseorang yang telah mengakhiri hubungannya.

“Lagu ini tercipta ketika seorang lelaki bisa jujur dan bersedia menjadi rentan dalam musik,” ungkap PJ Morton dalam siaran pers yang diterima pada Jumat, 25 Maret 2022. “Hal itu datang dari tempat yang nyata saat saya pikir saya akan kehilangan cinta dalam hidup. Saya baru saja merasakan perasaan itu, dan seperti yang terjadi kadang-kadang, sesuatu yang indah datang dari sesuatu yang tragis."

Kaleb J yang sudah mengagumi sosok PJ Morton sejak dulu merasa tidak percaya bahwa dirinya bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. “Sejak dulu saat ditanya ingin kolaborasi dengan musisi luar negri, saya pasti akan menjawab PJ Morton, karena saya suka sekali dengan karya-karyanya. Dia adalah panutan saya dalam bermusik,” kata Kaleb.

Musisi berusia 21 tahun ini tidak menyangka mimpinya berkolaborasi dengan sang idola akhirnya dapat terwujud. “Saat pertama kali diberi kabar oleh Produser saya, Belanegara Abe, bahwa saya akan berkolaborasi, saya merasa bersyukur dan masih tidak percaya bahwa mimpi saya bisa jadi nyata," katanya.

Lebih spesialnya lagi karena seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dari lagu ini dikerjakan oleh talenta-talenta berbakat dari Indonesia. Mereka adalah Belanegara Abe dan Abraham Edo sebagai Producer, Hery Alesis sebagai Editor, Mixing oleh Ano Stevano, dan Artwork oleh Sahid Permana.

Tidak sampai disitu saja, pengisi instrumen musik di single kolaborasi ini juga seluruhnya dari Indonesia yaitu Rio Agung Legowo pada Drums, Jundy Salut pada Bass, Axl Giovano pada Keys & Strings Arrangement, Abraham Edo pada Guitar, Belanegara Abe pada Percussions, dan Jordy Waelauruw pada Horns Arrangement.

PJ Morton juga mengakui bahwa apa yang dilakukan oleh Kaleb sungguh mengagumkan. Ditambah lagi, versi kolaborasi berdua mereka, menurut PJ Morton adalah sesuatu yang segar. “Saat saya mendengarkan hasil lagunya untuk pertama kali, saya merasa takjub dan itu adalah cara yang terbaik untuk memberikan sentuhan yang segar tapi tetap menghadirkan nyawa dari lagu ini,” ujar PJ Morton.

PJ Morton juga berharap bahwa dengan adanya kolaborasi dengan Kaleb J ini, pesan yang dia ingin sampaikan lewat lagu ini dapat tersampaikan secara luas, khususnya untuk penikmat musik Tanah Air.

“Ya, saya tentu berharap lagu ini dapat memperluas penyebaran pesan yang saya ingin sampaikan. Arransemen dari lagu ini, pasti akan membuat siapa saja ingin mendengarkan,” kata PJ Morton. “Kalian semua harus dengerin kolaborasi saya dengan PJ Morton ini karena bakal terasa seru sekali untuk dengerin hasil perpaduan warna vokal saya dan PJ Morton. Saya berharap kalian bisa enjoy juga dengan lagu ini,” kata Kaleb.

