Yaksha: Ruthless Operations, Film Laga Korea Baru Park Hae Soo dan Jinyoung GOT7

TEMPO.CO, Jakarta - Film Korea terbaru, Yaksha: Ruthless Operations akan tayang di Netflix awal April 2022. Film laga ini menampilkan Sul Kyung Gu, Park Hae Soo, Hiroyuki Ikeuchi, Yang Dong Keun, EL, Song Jae Lim, dan Park Jinyoung.

Yaksha: Ruthless Operations menceritakan seorang jaksa terpandang yang bertugas untuk menyelidiki sebuah tim Operasi Rahasia dan pemimpinnya di sebuah kota berbahaya. Dia pun menjadi terlibat di tengah perang mematikan antara para mata-mata.

Menjelang penayangannya, Yaksha: Ruthless Operations mengeluarkan trailer terbaru yang memperlihatkan Park Hae Soo sebagai Han Ji Hoon, seorang jaksa yang diturunkan jabatannya ke Shenyang, sebuah kota di Tiongkok yang terkenal atas kegiatan mata-matanya, karena terlalu patuh pada aturan.

Kita juga dapat melihat Sul Kyung Gu sebagai kepala tim spionase luar negeri bernama Ji Kang In atau yang dikenal sebagai Yaksha. Sosok ini tidak kenal ampun dan siap menghalalkan segala cara untuk meraih tujuannya. Keduanya pun bertemu dalam sebuah misi inspeksi khusus di Shenyang. "Kau mata-mata dari pusat kan?" kata Ji Kang In. "Apa itu julukanmu untuk inspektur khusus?" kata Han Ji Hoon.

Kemudian muncul D7 Ozawa yang diperankan oleh Hiroyuki Ikeuchi. "Dia mata-mata Jepang yang menyamar jadi pelobi. Dia mata-mata terhebat di Asia," kata Ji Kang In. Memiliki hubungan yang tidak baik, Ji Kang In diancam oleh Ozawa. "Kali ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup, tunggu saja," kata Ozawa.

Aksi baku tembak, ledakan, dan kejar-kejaran akan memicu adrenalin ketika para mata-mata dari seluruh dunia terjun dalam sebuah medan pertempuran yang pamungkas. "Perang sesungguhnya dimulai sekarang," katanya.

Sul Kyung Gu merupakan aktor kelahiran 54 tahun yang dikenal berkat perannya di Public Enemy, Peppermint Candy, Oasis, Silmido, Hope dan The Merciless. Park Hae Soo pernah membintangi Prison Playbook, By Quantum Physics: A Nightlife Venture, Time to Hunt, Squid Game, dan akan membintangi Money Heist versi Korea. Anggota grup GOT7, Jinyoung pernah menjadi pemeran utama di serial He Is Psychometric.

Yaksha: Ruthless Operations akan tayang perdana pada Jumat, 8 April 2022 di Netflix.

Baca juga: Park Hae Soo Merasa Terhormat Perankan Berlin di Money Heist Versi Korea

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.