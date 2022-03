Aktor Roni Galoeng Meninggal, Tyas Mirasih Terus Menangis Kenang Pesan Terakhir

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor sekaligus manajer artis, Roni Hutagalung atau Roni Galoeng meninggal. Kabar ini disampaikan oleh Tyas Mirasih melalui unggahan di Instagram pada Kamis, 24 Maret 2022.

Tyas mengunggah foto kebersamaannya dengan Roni bernuansa hitam dan putih. Ia tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih atas segala hal yang dilakukan Roni kepadanya selama ini. Baginya, Roni adalah manajer, sahabat, dan saudaranya. "Makasih udah bawa gue nemuin kebahagiaan gue. Sekarang lo yang gantian nemuin kebahagiaan lo yang abadi ya bun. Gonna miss you so much bun. Rest in love," tuli Tyas.

Kabar duka ini tentunya sangat membuat Tyas Mirasih terpukul. Tyas, Roni, dan

Tengku Tezi baru saja terlibat dalam proyek film Marley yang dirilis pada Kamis, 17 Maret 2022 di bioskop. Tyas menceritakan perjuangan Roni yang datang jauh-jauh dari luar kota demi memberikan dukungan kepadanya.

"Lo masih dateng bun ke premiere Marley. Lo dateng untuk support karya kita yang ternyata adalah karya terakhir lo bun. Lo padahal lagi dimedan, tapi lo pulang demi gue, @tengkutezi dan @marley_movie," tulis Tyas di Instagram pada Jumat, 25 Maret 2022.

Saat itu, Tyas mengetahui bahwa Roni dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Namun, ia tidak menunjukkan rasa sakitnya kepada orang-orang dan tetap terlihat ceria. "Asam lambung lo kambuh waktu selesai film, tapi lo masih begini bun? Hahahihi senyum riang depan semua orang. Masih sibuk teriak sana sini dengan gaya bacot andalan lo 'INI MEREKA ANAK ANAK GUE LHO. KEREN BANGET KAN MEREKA' Sekarang siapa lagi yg support kita anak2 @rg.managements bun?? Siapa?????" tulisnya.

Aktris 34 tahun ini mengaku tidak dapat membendung air matanya setiap kali mengingat momen bersama Roni. Kenangan tersebut masih melekat diingatannya termasuk pesan Roni yang selalu diulang-ulang kepadanya. "Maaf bun, gue masih terus nangis inget lo. Gue masih berasa kayak mimpi. Terngiang terus omongan lo, 'Lo orang baik bun, LO HARUS BAHAGIA' ribuan kali lo bilang ini ke gue bun," tulisnya.

Tyas berusaha mengikhlaskan kepergian Roni. Ia yakin Roni saat ini sudah berada di tempat terbaik dan tidak lagi merasa kesakitan. "Sekarang lo udah bahagia kan disana? Udah ngga perlu pura-pura sehat depan semua orang lagi ya bun. Bisa puas ketawa dan senyum lagi diatas sana yaa," tulisnya. "Tidak ada selamat tinggal. Dimanapun kamu berada, kamu akan berada di hatiku, bun."

Roni Galoeng merupakan aktor Indonesia yang terjun ke dunia seni peran sejak awal tahun 2000-an. Sejumlah film yang pernah dibintanginya antara lain, Darah Perawan Bulan Madu, Bajaj Bajuri the Movie, Ajari Aku Islam, June & Kopi, dan terakhir Marley. Roni juga banyak membintangi sejumlah judul sinetron, seperti Si Cecep, Heart Series, Julaiha Princess Betawi, dan Jodoh Wasiat Bapak Babak 2, serta puluhan FTV.

