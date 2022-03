Lagu To Lose Bikin Stephanie Poetri Penasaran, Titi DJ Isyaratkan 2 Versi?

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Stephanie Poetri ikut merasa penasaran dengan lagu baru milik ibunya, Titi DJ berjudul To Lose. Lagu tersebut merupakan balasan Titi DJ kepada Tulus yang sebelumnya merilis lagu Hati-hati di Jalan.

Titi DJ membagikan tangkapan layar percakapan tertulisnya dengan sang putri yang saat ini berada di Amerika Serikat untuk berkarier sebagai penyanyi. Stephanie Poetri tiba-tiba meminta Titi DJ untuk memperdengarkan lagu To Lose yang belum dirilis ke publik. "Mau denger dong maahh to lose," tulis Stephanie Poetri.

Titi DJ menyambut baik permintaan anaknya itu. "Aku kirim yaaaa, demonya," tulis Titi DJ. Diva Indonesia ini langsung mengirimkan rekaman suara beserta lirik lagu To Lose kepada Stephanie Poetri. Setelah didengarkan, Stephanie Poetri memberikan komentar, "Bagus banget maaaa."

Namun ada hal yang menarik dari respon Stephanie Poetri. Penyanyi 21 tahun ini bertanya kepada Titi DJ yang mengisyaratkan ada dua versi lagu To Lose. "Dua-duanya keluar atau cuman 1?" tulus Stephanie Poetri. "Dua-duanya langsung rilis bareng," tulis Titi DJ.

Percakapan ibu dan anak ini terjadi ketika Titi DJ hendak menuju ke studio musik untuk rekaman lagu To Lose. Stephanie Poetri tentunya memberikan semangat dan dukungan untuk Titi DJ. Ibu empat anak ini mengaku terharu mendapatkan pujian dari putrinya. "Terharuuuu! @poetristephanie bilang lagu 'To Lose' bagus banget.. Aaaaak," cuit Titi DJ dilengkapi dengan emotikon menangis dan hati.

Tiga hari lalu, Titi DJ baru saja menyelesaikan rekaman lagu To Lose. Ia membagikan momen tersebut di Twitter pada Selasa malam, 22 Maret 2022. "Baruuu aja beres rekaman lagu #ToLose. Next masuk ke finishing musiknya. Setelah itu mixing trus mastering. Aaaaak deg-degan niiih," cuit Titi DJ.

Titi DJ telah membocorkan penggalan lirik beserta melodi lagu To Lose untuk menambah rasa penasaran netizen sejak beberapa hari lalu. "Mudah bagimu untuk bilang kepadaku hati-hati di jalan," demikian penggalan lirik yang lagu To Lose yang dibocorkan Titi DJ.

Pembuatan lagu To Lose bermula dari desakan netizen lantaran lagu Hati-hati di Jalan milik Tulus yang bila disingkat pengucapannya seperti nama Titi DJ. Setelah menerima banyak permintaan netizen akhirnya Titi DJ mengumumkan judul lagu yang jika dibaca terdengar sama seperti nama Tulus, pada Kamis, 17 Maret 2022. "Ok! Udah pada siap belum? Lagu balasanku 'TO LOSE' udah mau jadi loh. Tinggal rekamannya nih," tulis Titi DJ di Twitter.

