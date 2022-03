Film Baby Blues, Hadirkan Semangat Menghargai Suami Istri dengan Bertukar Tubuh

TEMPO.CO, Jakarta - Maxstream menayangkan film Baby Blues yang dibintangi Vino Bastian dan Aurelie Moeremans. Film bertema keluarga yang mengangkat sindrom baby blues ini dapat ditonton mulai Kamis, 24 Maret 2022. Film produksi MVP Pictures bekerja sama dengan Telkomsel MAXstream ini dikemas dengan sentuhan retro yang disutradarai Andi Bachtiar Yusuf.

Baby blues merupakan sebuah kondisi pasca-kelahiran pada orang tua baru yang membuat si ibu mengalami perubahan suasana hati secara tiba-tiba, merasa sensitif, cemas, mudah marah, dan sebagainya. Head of Production MVP Pictures sekaligus produser film ini, Amrit Punjabi menuturkan, film ini dimaksudkan sebagai kampanye bahwa tantangan terbesar dalam rumah tangga adalah sikap antaranggota keluarga yang bisa bahu membahu dan menghargai kebutuhan pasangan.

“Dengan semakin banyaknya konten-konten lokal yang ditayangkan di MAXstream, kami harap kerja sama yang direalisasikan melalui film ini dapat menjadi peluang untuk menunjukkan komitmen industri perfilman Indonesia dalam menghadirkan konten-konten berkualitas bagi penonton Indonesia,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Tempo, malam ini.

Film Baby Blues bercerita tentang sepasang suami istri muda, yaitu Dinda (Aurelie Moeremans) dan Dika (Vino G. Bastian). Penyesuaian-penyesuaian yang mereka lakukan sebagai orang tua baru kerap diwarnai dengan pertengkaran yang merenggangkan hubungan mereka. Konflik yang terjadi semakin panas lantaran campur tangan sang mertua, Ibu Tari (Ratna Riantriarno) yang rewel.

Tingkat stres Dinda melejit, dan akumulasi dari kejadian-kejadian tersebut membuat Dinda mengalami sindrom Baby Blues. Ketika pertengkaran sudah mencapai puncaknya, sebuah keajaiban terjadi dan mengakibatkan badan mereka tertukar. Mereka diharuskan untuk belajar saling memahami dan mengerti satu sama lain agar bisa kembali ke tubuhnya masing-masing.

"Kami berusaha membawakan perspektif unik kepada audiens untuk melihat hal-hal yang dialami oleh orang tua baru dan berbagai tantangan yang mereka hadapi saat membuka lembar kehidupan baru bersama seorang bayi," kata Vice President Digital Lifestyle Telkomsel Nirwan Lesmana

Perilisan film Baby Blues menggenapi lebih dari 260 konten orisinal yang telah dihadirkan oleh MAXstream. Selain memiliki ratusan konten orisinal, MAXstream menjadi satu-satunya layanan over the top (OTT) Marketplace di Indonesia yang menggandeng HBO Go, VIU, Vidio, Lionsgate Play, saluran TV FTA, dan masih banyak lagi dalam satu tempat, yang seluruhnya bisa diakses oleh pelanggan Telkomsel dengan melakukan aktivasi paket MAXstream melalui aplikasi MyTelkomsel atau langsung di aplikasi MAXstream.