J-Hope BTS Positif Covid-19, Isoman Sebelum Bertolak ke Las Vegas

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota BTS, J-Hope dinyatakan terinfeksi Covid-19. Kabar ini disampaikan agensi BTS, Big Hit Music di Weverse, sebuah platform komunitas penggemar artis, kebanyakan Korea. "J-Hope telah dikonfirmasi positif Covid-19 setelah mengikuti tes PCR," tulis Big Hit Music.

Big Hit menuturkan, J-Hope, yang bernama asli Jeong Ho Seok ini, merasakan sakit di tenggorokannya. Ia kemudian pergi ke rumah sakit untuk dites hingga keluar hasil positif.

Agensi itu juga menjelaskan, J-Hope sudah melakukan dua kali vaksin plus vaksin booster. "J-Hope saat ini tidak memiliki gejala selain sakit tenggorokan dan mengasingkan diri serta menerima perawatan di rumah," tulis Big Hit Music. Agensi menambahkan, setelah melakukan isolasi mandiri di rumah, J-Hope akan mengikuti jadwal yang sudah diagendakan bulan depan.

Kabar ini membuat J-Hope sebagai orang keenam di antara anggota BTS yang sudah terpapar Covid-19. Dari tujuh anggota BTS, hanya Jungkook yang belum dikonfirmasi terinfeksi Covid. Dimulai dari Suga pada Desember tahun lalu, RM atau Kim Namjoon, Jin, Jimin, dan V atau Kim Taehyung, yang bergiliran terinfeksi virus ini.

BTS sudah dijadwalkan meninggalkan Korea bulan depan. Mereka akan menggelar konser di Las Vegas, usai menghadiri 64th Grammy Awards 2022 yang diadakan di Las Vegas pada 3 April 2022, waktu Amerika Serikat.

Pada penyelenggaraan Grammy tahun ini, BTS kembali masuk nominasi lewat lagu Butter. J-Hope dan enam temannya masuk kategori Best Pop Duo/Group Performance. Tahun lalu, BTS juga mendapatkan nominasi di ajang penghargaan musik dunia paling prestisius itu untuk lagu Dynamite. Sayangnya, kategori Best Pop Duo/Group itu dimenangkan oleh Lady Gaga dan Ariana Grande lewat lagu Rain on Me.