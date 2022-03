Pamit Sementara dari Instagram, Nana Mirdad: Perlu Waktu Detoks

TEMPO.CO, Jakarta - Selebritas, Nana Mirdad memutuskan untuk pamit dari Instagram selama beberapa hari ke depan. Ia mengatakan keputusan ini diambil karena ingin mendetoks dirinya.

"Guys... Izin pamit socmed sebentar kecuali semua pekerjaan akan tetap aku selesaiin. Cuma perlu waktu detox hehe," tulis Nana Mirdad di Instagram Story pada Rabu, 23 Maret 2022.

Nana Mirdad masih akan tetap menggunakan media sosial hanya untuk pekerjaan yang sudah dijadwalkan sebelumnya. Istri Andrew White ini mengutarakan keresahannya terhadap algoritma Instagram yang belakangan tidak sesuai dengan minatnya.

"IG belakangan nyebelin dengan algorithm nya.. Kalo ngga aktif meskipun sebentar aja ngga akan di share... Jadi tolong bantu dukung dengan tetap mengaktifkan notifikasiku yah. Aku akan segera kembal. Meanwhile.. Take care and stay amazing," tulisnya.

Kakak kandung Naysilla Mirdad ini mengakui sebenarnya ia juga tidak dapat berlama-lama cuti dari media sosial yang selama ini selalu melekat padanya. Namun karena alasan yang dijelaskan sebelumnya, Nana Mirdad akan tetap melakukannya paling lama hingga dua hari ke depan. "Satu dua hari aja hihihi... Aku juga ga betah ga share sama kalian. Anaknya hobi share! Love you guys, sampai jumpa satu atau dua hari lagi," tulis anak Jamal Mirdad dan Lydia Kandou ini.

Ini bukan kali pertama Nana Mirdad mengumumkan akan istirahat sejenak dari dunia media sosial. Tahun lalu, Nana Mirdad mencurahkan isi hati terkait kurangnya empati kepada sesama yang membutuhkan. "Saya berencana untuk mengambil cuti dari media sosial untuk sementara waktu untuk fokus pada apa yang seharusnya saya fokuskan. Terima kasih atas pesan hangat, harapan baik," tulisnya di Instagram Storynya pada Selasa, 2 Februari 2021.

Selama rehat dari media sosial, Nana Mirdad memanjakan dirinya dengan melakukan berbagai kegiatan yang membuatnya senang. Nana Mirdad yang menganut pola hidup sehat dan suka berolahraga ini fokus menjaga kesehatannya serta memanfaatkan waktu berkualitas bersama keluarganya.

