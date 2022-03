Putri Tanjung dan Guinandra Jatikusumo Menikah, Sahabat dari Luar Negeri Datang

TEMPO.CO, Jakarta - Putri Tanjung dan Guinandra Jatikusumo resmi menikah pada Minggu pagi, 20 Maret 2022. Akad nikah digelar di kediaman ayah Putri Tanjung, Chairul Tanjung di Menteng, Jakarta Pusat.

Presiden Joko Widodo menjadi saksi dari pihak Putri Tanjung. Sementara Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi saksi dari pihak Guinandra Jatikusumo atau yang lebih akrab disapa Andra.

Chairul Tanjung sendiri yang menikahkan putri sulungnya. "Saya nikahkan dan kawinkan Ananda dengan anak kandung saya, Putri Indahsari Tanjung binti Chairul Tanjung, dengan maskawin 199 gram emas murni dan seperangkat alat salat dibayar tunai," kata Chairul Tanjung sambil menjabat tangan Andra.

"Saya terima nikahnya dan kawinnya Putri Indahsari Tanjung dengan maskawin yang tersebut dibayar tunai," kata Andra dalam satu tarikan napas.

Proses ijab kabul tersebut terekam dalam video yang diunggah oleh kakak kandung Andra Palmira Vidya Mumpuni di Instagram Story. Bubah Alfian yang menjadi makeup artist (MUA) untuk Putri juga menggunggah suasana acara yang mengusung adat Jawa pagi tadi. "Happy Wedding Putri Tanjung dan Guinandra Jatikusumo bahagia dan langgeng yaaa...," tuli Bubah Alfian.

Acara akad nikah juga turut dihadiri tokoh publik lainnya, seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Wakil Presiden kesepuluh dan kedua belas Jusuf Kalla, Wakil Presiden kesebelas Boediono, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Para sahabat dari luar negeri juga datang untuk menyaksikan langsung hari bahagia Putri dan Andra. "My girls. Ada yang jauh-jauh dari Paris dan USA, emang juara kalian! Thank you girls for everything," tulis Putri di Instagram Story dilengkapi dengan foto bersama belasan sahabatnya usai acara siraman.

Putri Tanjung bersama sahabat-sahabatnya dalam acara siraman sebelum menikah pada Sabtu, 19 Maret 2022. (Instagram Story Putri Tanjung)



Putri dan Andra melakukan serangkaian upacara adat menjelang hari pernikahannya. Keduanya menggelar acara siraman di lokasi terpisah pada Sabtu, 19 Maret 2022. Menantu SBY, Annisa Pohan terlihat hadir dalam acara siraman Putri yang digelar di kediaman ayahnya. "Siraman adikku @putri_tanjung. Bismillah semoga lancar untuk akad nikah esok hari," tulis istri di Instagram, kemarin.



Sebelumnya mereka juga telah melangsungkan acara pengajian di kediaman masing-masing pada Kamis, 17 Maret 2022. Momen haru selama pengajian terlihat dalam berbagai foto yang diunggah Putri di Instagram. "Alhamdulillah pengajian hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar serta khidmat. Mohon doanya teman teman semua," tulisnya pada keterangan foto.

Putri Tanjung resmi bertunangan dengan Guinandra Jatikusumo di kediaman Chairul Tanjung di Jakarta pada Sabtu, 5 Maret 2022. Pertunangan itu ditandai dengan ibunda Guinandra memakaikan kalung ke calon menantunya, sebagai tanda ikatan dari pihak keluarga pria. Saat mengunggah foto-foto pertunangan, Putri Tanjung mengungkapkan rasa cintanya kepada calon suaminya. "Officially engaged. Love you tons," tulisnya dengan menyebut nama Guinandra.

