Raisa Jadi JOOX Artist of The Month, Simak 3 Alasannya

Raisa terpilih menjadi JOOX Artist of The Month di bulan Maret 2022. Dok. JOOX.

TEMPO.CO, Jakarta - Raisa terpilih menjadi JOOX Artist of The Month di bulan Maret 2022, bertepatan dengan dua perayaan spesial untuk musisi Indonesia yaitu, Hari Musik Nasional dan Hari Perempuan Internasional. Raisa merupakan salah satu musisi berprestasi yang dinilai tepat menjadi JOOX Artist of The Month bulan ini.

Setiap bulan, JOOX memilih satu musisi lokal berprestasi untuk menjadi JOOX Artist of The Month sebagai apresiasi atas kerja kerasnya di industri musik Tanah Air. Berikut tiga alasan sederhana yang menjadikan Raisa sebagai pilihan tepat untuk menemani Muda Moody JOOX dalam merayakan Hari Musik Nasional dan Hari Perempuan Internasional.

Semangat berkarya Lahir pada 6 Juni 1990, Raisa Andriana mulai merilis debut single pada 2010. Sejak saat itu, Raisa tidak pernah absen berkarya dan lagunya selalu menjadi favorit pencinta musik Tanah Air. Hal tersebut terlihat dari hampir 80.000 vote yang diterima Raisa saat JOOX Indonesia Music Award 2021. Kondisi pandemi pun tidak jadi penghalang karena Raisa tetap berkarya dengan merilis lagu-lagu baru, salah satunya adalah single terbaru Cinta Sederhana yang bercerita tentang cinta yang sejatinya manusia selalu butuhkan, tanpa mengada-ada. Single terbaru ini adalah salah satu lagu dari album terbaru Raisa berjudul It’s Personal yang baru saja dirilis pada Kamis, 17 Maret 2022. Lagu terbaru tersebut bisa dinikmati para pengguna JOOX bersama dengan 50 lagu terbaik Raisa di playlist Best of Raisa. Jaga hubungan baik dengan penggemar Akun Instagram resmi penggemar Raisa @Yourraisa saat ini tercatat memiliki lebih dari 12.000 followers. Angka tersebut pastinya hanya bagian kecil dari pencinta musik Raisa yang tersebar di seluruh Indonesia, maupun luar negeri. Tidak heran jika jumlah penggemar Raisa terus bertambah karena hubungan baik yang kerap dijaga oleh Raisa. Menurutnya, YourRaisa adalah orang-orang yang menjadi tulang punggung bagi kelangsungan karir bernyanyinya. Untuk menjaga hubungan baik dengan penggemar, Raisa pun melakukan berbagai cara agar tetap dapat menghibur dan berkomunikasi dengan penggemar, salah satunya dengan memanfaatkan fitur-fitur interaktif JOOX, yaitu JOOX Live dan JOOX Rooms. Tahun lalu, di masa pembatasan sosial, Raisa tetap menghibur para penggemarnya dengan menyelenggarakan konser virtual di JOOX Live yang ditonton lebih dari 5.000 orang. Raisa pun memanfaatkan JOOX Fandom Room, ruang virtual yang mewadahi para penggemar berkumpul, untuk menyapa para penggemarnya. Di Fandom Room Raisa, para penggemar Raisa dapat bertemu dan saling kenal, berbagi informasi terbaru terkait idolanya, serta mendengarkan lagu-lagu Raisa selama 24 jam tanpa henti. Pengguna JOOX dapat menemukan Fandom Rooms Raisa dari halaman profil Raisa atau salah satu lagunya. Dukung Perempuan Indonesia untuk Berani Bermimpi Peran baru sebagai seorang istri dan ibu yang dimiliki Raisa tidak menghalanginya untuk terus bermimpi. "Jika mimpi itu tidak membuat kamu takut, berarti mimpimu tidak cukup besar," demikian pesan yang disampaikan Raisa saat menceritakan rencananya menggelar konser di Gelora Bung Karno Senayan. Walaupun konser tersebut harus ditunda akibat pandemi, tapi Raisa tetap semangat untuk menyelenggarakannya saat konser musik sudah diizinkan. Melalui konser ini, Raisa berharap dapat memotivasi banyak wanita untuk berani mewujudkan mimpinya. Raisa ungkapkan rasa senangnya terpilih sebagai JOOX Artist of The Month bersamaan dengan momen perilisan karya terbarunya. “Akhirnya album baru aku It’s Personal sudah keluar. Selama bulan ini, semua lagu aku akan menemani Muda Moody JOOX. Semoga lagu-lagu baru aku di album terbaru It’s Personal bisa diterima dan mewakili perasaan kalian,” ungkap Raisa dalam siaran pers yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Maret 2022.

