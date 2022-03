Fuji Curahkan Rasa Kehilangan di Video Musik Go, Lagu Terbaru Kanda Brothers

TEMPO.CO, Jakarta - Fuji mendapatkan kesempatan menjadi model dalam video musik Go, lagu terbaru dari grup band Kanda Brothers. Melalui lagu Go, grup beranggotakan Aldy, Ricky, Gerry dan Danna ini menggambarkan emosi yang dirasakan seseorang ketika dalam situasi kehilangan dan harus merelakan segala kejadian di luar kontrol manusia.

Fuji kehilangan kakaknya, Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel pada 4 November 2021 akibat kecelakaan mobil. Emosi dan pesan dalam lagu ini dirasa Kanda Brothers sangat sesuai dengan apa yang tengah dialami Fuji.

"Gue belum pernah ketemu sama beliau, tapi memang benar-benar bisa relate banget dan gue bisa merasakan juga betapa sedihnya Fuji dan keluarga, betapa hancur perasaan mereka, dan akhirnya di present ke Fuji," kata Aldy dalam konferensi pers peluncuran video musik Go pada Jumat, 18 Maret 2022.

Fuji sendiri awalnya sempat menolak, namun berubah setelah mendengarkan lirik lagu Go. Ia menangis begitu pertama kali mendengarkan lirik lagu Go. Menurutnya, lagu ini sangat menggambarkan perasaannya setelah kehilangan kedua kakaknya tepat satu hari setelah ulang tahunnya.

"Merasa terwakili karena biasanya orang kalau lagi berduka itu kayak 'sabar ya sabar' tapi enggak, orang kalau berduka itu marah, kesal, enggak bisa dilawan, liriknya itu arahnya ke situ, enggak mau merelakan tapi mau bagaimana, ikhlas enggak ikhlas," kata Fuji. "Pada akhirnya ya sudah lepaskan saja."

Tidak hanya menjadi model, Fuji juga yang membuat ide konsep video musik Go. Itu adalah salah satu permintaan Fuji untuk terlibat dalam proyek ini. "Aku nangis beneran, semua ide konsep dari aku. Aku dibebasin mau ngapain," kata Fuji. "Puas banget (lihat hasilnya) enggak mengira sebagus itu.

Lagu Go sebenarnya hadir untuk mewakili Elemen Tanah sekaligus didaulat menjadi lagu kedua dari album Elements of Life yang dijadwalkan akan rilis tahun ini. Emosi dalam lagu ini ditangkap dari sebuah kejadian 14 tahun lalu saat Dimasz Joey, pencipta lagu sekaligus creative director Kanda Brothers, berada dalam perjalanan dari rumah sakit menuju rumah duka di dalam ambulans bersama jenazah ibunya.

Saat itu dia merasa sangat tidak siap, tidak ikhlas, tidak kuat, penuh amarah, sedih, hancur berantakan dan tersesat entah mau berjalan mengarah ke mana. Tepat di waktu itu, dunianya berubah 180 derajat.

"Harapan kami lagu Go ini dapat mewakili semua perasaan kehilangan yang dirasakan oleh orang banyak khususnya Fuji dan keluarga, sekaligus menyemangati dan mengobati perasaan kehilangan yang secara mendadak atau tiba-tiba yang sulit sekali diterima," kata Ricky.

Karya terbaru Kanda Brothers yang berjudul Go merupakan hasil kolaborasi dengan Fuji, Rheza Pahlawan, sutradara Anton Ismael dan R57 sudah dapat dinikmati melalui seluruh radio dan digital music platform mulai Jumat, 18 Maret 2022. Bersamaan dengan lagunya, dirilis juga The Story of Go yang berisi pembicaraan antara Fuji, Joey dan Vio tentang semua isu dibalik lagu tersebut.

