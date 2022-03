Pete Davidson Batal ke Luar Angkasa, Blue Origin Tunda Penerbangan

TEMPO.CO, Jakarta - Komedian asal Amerika Serikat, Pete Davidson batal menjadi salah satu penumpang dari penerbangan Blue Origin milik Jeff Bezos ke luar angkasa bulan ini. Pihak Blue Origin sekaligus mengumumkan bahwa penerbangan pekan depan akan diundur menjadi Selasa, 29 Maret 2022.

"Penerbangan New Shepard ke-20 Blue Origin telah bergeser ke Selasa, 29 Maret. Pete Davidson tidak lagi dapat bergabung dengan kru NS-20 dalam misi ini," tulis Blue Origin di Twitter pada Jumat, 18 Maret 2022.

Pembatalan Pete Davidson ini hanya berselang tiga hari setelah Blue Origin mengumumkan daftar penumpang yang akan ikut dalam penerbangan kali ini. Pete Davidson seharusnya akan terbang bersama lima orang lainnya, yaitu CEO Party America Marty Allen, veteran real estate Marc Hagle dan istrinya Sharon Hagle, profesor Universitas North Carolina Jim Kitchen dan George Nield, pendiri-presiden Commercial Space Technologies.

Pete Davidson akan digantikan dengan orang lain yang akan segera diumumkan oleh Blue Origin. "Kami akan mengumumkan anggota kru keenam dalam beberapa hari mendatang," cuit Blue Origin.

Melansir dari Reuters, kekasih Kim Kardashian ini diumumkan oleh Blue Origin pada Senin, 14 Maret 2022 sebagai "tamu kehormatan" dan akan bergabung dengan lima pelanggan yang membayar untuk penerbangan komersial keempat perusahaan sejak musim panas lalu. Pete Davidson menjadi bagian dari beberapa selebritas yang dipilih sebagai penumpang promosi Blue Origin yang tidak membayar.

"Setiap astronot di pesawat NS-20 akan membawa kartu pos ke luar angkasa atas nama yayasan Blue Origin, Club for the Future, program Postcards to Space-nya memberi siswa akses ke luar angkasa dengan roket Blue Origin. Misi klub adalah untuk menginspirasi generasi masa depan untuk mengejar karir di STEM untuk kepentingan Bumi," kata Blue Origin dikutip dari laman situs resminya pada Selasa, 15 Maret 2022.

Page Six pertama kali melaporkan niat Pete Davidson untuk terbang ke luar angkasa awal bulan ini. Pete Davidson terlihat di kompleks Los Angeles Bezos pada Januari lalu. "Pete bersemangat," kata seorang sumber Pete Davidson kepada Page Six saat itu. “Mereka belum menandatangani kontrak, tapi sepertinya itu akan terjadi.”

