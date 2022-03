Cha Eun Woo Positif Covid-19, Alami Gejala Ringan dan Tunda Semua Aktivitas

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota grup K-Pop ASTRO sekaligus aktor, Cha Eun Woo dinyatakan positif Covid-19 pada Jumat, 18 Maret 2022. Ia melakukan tes antigen setelah merasa tubuhnya dalam kondisi tidak sehat.

"Hari ini (18 Maret), artis agensi kami Cha Eun Woo memeriksa bahwa dia dinyatakan positif melalui tes antigen cepat yang dia lakukan terlebih dahulu setelah mulai merasa tidak sehat," kata agensinya, Fantagio, dikutip dari Soompi.

Bintang drama True Beauty ini merasakan gejala ringan dan langsung menjalani isolasi mandiri. "Saat ini, Cha Eun Woo tidak memiliki gejala selain flu ringan, jadi ia akan fokus pada perawatan dan pemulihan sesuai dengan pedoman otoritas kesehatan pemerintah untuk Covid-19," kata Fantagio.

Cha Eun Woo dipastikan akan menunda seluruh aktivitasnya hingga kondisinya pulih. "Akan sulit bagi Cha Eun Woo ASTRO untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dijadwalkan, jadi kami akan memberi tahu Anda tentang kembalinya artis tersebut ke kegiatan yang dijadwalkan di masa mendatang setelah memeriksa kapan ia akan dibebaskan dari karantina," kata Fantagio.

Agensi akan terus mengutamakan kesehatan para artis dan staf. "Kami meminta pengertian kalian karena menimbulkan kekhawatiran bagi banyak orang, dan agensi akan terus mempertimbangkan kesehatan artis dan staf sebagai yang utama dan melakukan yang terbaik untuk pemulihan cepat artis sambil mengikuti pedoman otoritas kesehatan pemerintah," kata Fantagio.

Cha Eun Woo merupakan penyanyi sekaligus aktor kelahiran 30 Maret 1997. Pemilik nama lengkap Lee Dong Min ini memulai debutnya bersama ASTRO pada 2016. Di tahun yang sama, ia membintangi drama My Romantic Some Recipe. Ia melanjutkan karier aktingnya dengan terlibat dalam berbagai drama lainnya seperti, Hit the Top, Gangnam Beauty, Rookie Historian Goo Hae-ryung, dan True Beauty bersama Moon Ga Young.

Pada Februari lalu, Cha Eun Woo dikenalkan Maharani Kemala sebagai rand ambassador atau duta produk MS Glow. "Halo apa kabar. Saya Cha Eun Woo. Aku sangat senang sekali menjadi bisa menjadi ambassador untuk MS Glow," kata Cha Eun Woo dalam bahasa bercampur Indonesia dan Korea. "Dadaaa...sampai jumpa," katanya mengakhiri sapaannya.

