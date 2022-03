43 Tahun Adam Levine, Berikut Perjalanannya di Maroon 5

TEMPO.CO, Jakarta - Adam Noah Levine lahir pada 18 Maret 1979, di Los Angeles, California. Adam Levine merupakan penyanyi utama Maroon 5 pemenang Grammy Award, yang kesuksesannya mencakup beberapa hits chart-topping dan album emas dan platinum.

Kehidupan Adam Levine

Mengutip Biography di situs biography.com, Adam Levine pertama kali membentuk band bernama Kara's Flowers, saat menghadiri Sekolah Brentwood swasta dengan teman-teman dan sesama siswa Jesse Carmichael, Mickey Madden dan Ryan Dusick. Band ini merilis album pertamanya, "The Fourth World" pada 1997, saat mereka menjadi siswa sekolah menengah atas. Sebelum bubar, Kara's Flowers sempat merilis satu single "Soap Disco," yang muncul di episode Beverly Hills 90210.

Tak lagi dengan Kara's Flowers, Levine dan Carmichael meninggalkan Los Angeles menuju Long Island, New York, untuk melanjutkan pendidikan di Five Towns College, sebuah sekolah musik dan seni pertunjukan. Tinggal di New York memiliki dampak besar pada sudut pandang Adam Levine terhadap musik.

Adam Levine dan Maroon 5

Setelah menyelesaikan pendidikan di Five Towns, Levine kembali ke Los Angeles. Di tempat ini Levine kembali bertemu dengan anggota Kara's Flowers, dan mereka memutuskan kembali membuat band. Yang diberi nama Maroon 5.

Maroon 5 memulai debutnya lewat "Songs About Jane" pada tahun 2002. Dua tahun kemudian, lagu-lagu Maroon 5, "Harder to Breathe, This Love dan She Will Be Loved" naik ke tangga lagu dan meraih album platinum.

2004, Maroon 5 mendapatkan Grammy Award (Best New Artist) untuk pertama kalinya, kemudian memenangkan Grammy untuk Best Pop Performance pada tahun 2005 dan 2007. Levine juga menemukan kesuksesan dengan tampil di album musisi lain, seperti Kanye West, Alicia Keys dan Natasha Bedingfield.

Pada tahun 2012, Maroon 5 kembali ke tangga lagu dengan album studio keempatnya, Overexposed, menampilkan hits seperti "One More Night" dan "Payphone" dengan Wiz Khalifa. Levine dan rekan bandnya melakukan tur internasional untuk mempromosikan rekaman tersebut.

Band yang digawangi Adam Levine ini terus menikmati popularitas besar dengan upaya berikutnya, V (2014). Album ini berisi hits "Map" dan "Animal." Pada 2017, Maroon 5 merilis album studio keenam mereka Red Pill Blues, menampilkan artis seperti ASAP Rocky, Julia Michaels dan SZA. Album ini mencapai No. 2 di Billboard 200 di Amerika dan menghasilkan singel yang menduduki puncak tangga lagu "What Lovers Do," "Wait" dan "Girls Like You."

