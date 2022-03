Lewat Album Baru, Raisa Bongkar Pengalaman Hidupnya

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi, Raisa membongkar pengalaman hidupnya lewat album terbaru. Ia merilis album studio ke-4 berjudul, It’s Personal (The Album) melalui label musik independen, JUNI Records, pada Kamis, 17 Maret 2022.

Di album keempatnya ini, Raisa menuangkan semua perasaan dan kisah pribadinya secara mendalam. Ia mengungkapkan sebagai pesohor, Raisa sudah merasa aman dan nyaman kehidupan pribadinya terungkap di publik. Perasaan aman itu membuatnya ringan untuk menceritakan kehidupan pribadinya di depan publik.

“Banyak banget perasaan dan pengalaman baru muncul yang menjadi inspirasi untuk membuat lagu, seperti hubungan aku dengan Zalina, pemahamanku tentang cinta yang mungkin kejadiannya cuma bisa terjadi sekali dalam hidup. Rasa-rasa baru itu yang aku tuangin di album ini,” kata Raisa dalam siaran pers yang diterima Tempo, kemarin.

Proses penggarapan album ini dilakukan perempuan bernama panjang Raisa Andriana itu selama era pandemi. Tidak mudah memang untuk untuk Raisa dan tim, termasuk S/EEK, kumpulan produser yang membantu mewujudkan album ini. “Karena pandemi, dengan keadaan yang susah banget ditebak, aku dan tim seperti punya deeper gratitude. Lebih menghargai kebersamaan yang terjalin ketika produksi,” ujar istri Hamish Daud ini.

Adryanto Pratono, CEO Juni Records, label yang menaungi Raisa, mengungkapkan hal senada. Baginya mengerjakan album di masa pandemi memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Namun hal tersebut bukan berarti tidak bisa dilakukan.

“Seringkali workshop, rekaman, jadwalnya berubah dan ditunda. Belum lagi beberapa produser yang kami ajak kerjasama berdomisili di luar Amerika. Tiga produser di Amerika, Los Angeles dan Texas. Jukjae dari Seoul, Korea. Makanya album ini memakan waktu produksi sekitar dua tahun," katanya.

Untuk peluncuran album sekarang, Raisa juga merilis Box Set It’s Personal, yang berkolaborasi dengan aplikasi streaming musik sosial, Resso. Box Set dengan jumlah terbatas ini berisi ragam merchandise resmi album mulai dari CD, kaset, lyric book, t-shirt, dan free Premium Access selama tiga (3) bulan dari Resso.

Box Set It’s Personal sudah bisa dibeli di JUNI Goods Official Store Tokopedia & Shopee mulai 18 Maret 2022. Adapun It's The Personal (The Album) milik Raisa ini sudah bisa didengarkan full hari ini di layanan digital streaming platforms seperti Apple Music, JOOX, Langitmusik, Resso, Spotify, TikTok, YouTube Music, dan lain-lain.