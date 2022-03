Alur Top Gun: Maverick, Pilot Uji Detasemen Jagoan dalam Misi Khusus

TEMPO.CO, Hollywood -Film Top Gun: Maverick bakal ditayangkan di Festival Film Cannes pada Mei mendatang.

Melansir dari Antara, rencananya film ini akan dibuka di Amerika pada 27 Mei nanti setelah memulai peluncurannya di awal minggu tersebut.

Tom Cruise menjadi bintang utama. Apalagi pemutaran ini akan menandai pertama kalinya dalam 30 tahun bahwa film yang diperankannya diputar di Cannes. Karena terakhir kalinya pada 1992, yakni Far and Away yang disutradarai oleh Ron Howard.

Film yang bergenre drama aksi Amerika ini ditangani oleh Joseph Kosinski sebagai sutradara. Ini adalah sekuel dari Top Gun tahun 1986. Kali ini skenarionya ditulis oleh Ehren Kruger, Eric Warren Singer, dan Christopher McQuarrie dan cerita oleh Peter Craig dan Justin Marks.

Selain aktor kenamaan Cruise, ada Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Ed Harris, dan Val Kilmer. Cruise dan Kilmer mengulangi peran mereka dari film pertama.

Sempat mengalami kemunduran dari jadwal awal penayangan untuk rilis, Top Gun: Maverick harusnya rilis pada 12 Juli 2019. Paramount Pictures menyebutkan "memungkinkan produksi menyelesaikan semua urutan penerbangan yang kompleks" dan pandemi, serta konflik penjadwalan yang mengakibatkan film ini mengalami penundaan.

Cerita film ini adalah tentang seorang perwira Angkatan Laut yang telah mengabdi lebih dari 30 tahun lamanya. Dia adalah Pete “Maverick” Mitchell yang diperankan oleh Cruise.

Dilansir dari laman resmi Paramount Pictures, Maverick adalah salah satu penerbang pesawat tempur top. Dia mengesampingkan amplop demi untuk memperoleh posisi pilot uji. Hal itu juga buat menghindari kenaikan pangkat yang akan menjatuhkannya.

Berikutnya Maverick melatih detasemen pilot lulusan Top Gun untuk misi yang sangat khusus.

Disinilah Maverick bertemu dengan salah seorang putra dari mendiang temannya, dia adalah Lt. Bradley Bradshaw yang diperankan oleh Miles Teller. Serta “Goose” si Radar Intercept Officer, Lt. Nick Bradshaw.

Alur bergulir, Maverick menghadapi masa depan yang tidak pasti dan hantu masa lalunya. Dia ditarik ke dalam konfrontasi dengan ketakutan terdalamnya sendiri. Top Gun jilid 2 ini Berpuncak pada misi yang menuntut pengorbanan pamungkas dari mereka yang terpilih.

RAHMAT AMIN SIREGAR

