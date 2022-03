Pernah Coba Bunuh Diri, Devano Danendra Dibully Usai Diduga Putus dengan Naura

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi dan aktor, Devano Danendra mendapat perundungan di media sosial setelah mengisyaratkan mengakhiri hubungannya dengan Naura Ayu. Spekulasi hubungan antara Devano dan Naura telah kandas dimulai ketika ia mengunggah foto dirinya dan Naura di akun Instagramnya pada Rabu, 16 Maret 2022 dengan efek hitam putih. "Thank u," tulisnya dengan menambahkan emotikon tangan melambaikan tangan.

Unggahan itu memicu perundungan terhadapnya. "Putus ya? Makanya jangan selingkuh," tulis @kep****. Komentar ini mendapat balasan pedas Devano. "Comment lo yg selalu ngefitnah gue engga berhasil ngancurin kehidupan gue, makasih. If I kill myself. itu salah lo.”

Di akun Twitter-nya pun Devano mencurahkan isi hatinya melalui cuitan yang ia unggah. Devano menuliskan bahwa ia minta maaf karena unggahannya menjadi pembicaraan hangat di media sosial dan ia tak masalah jika netizen ingin berkata apa pun tentangnya. Namun, ia menekankan agar netizen tidak menyakiti Naura.

“Well maybe u’re right Devano gampang banget rapuh, lebay. It’s okay dari dulu udh terbiasa mendem kok. This is my job dan ini risikonya, right? I just need friends.” cuit Devano pada Kamis, 17 Maret 2022.

Melalui unggahan tersebut, netizen makin berspekulasi bahwa hubungan keduanya telah berakhir. Namun, cuitan lainnya menandakan bahwa Devano sedang tidak baik-baik saja. “Just me now.”

Semalam, Devano mencuit perasaannya. “19 tahun gue. Difitnah, di bully, diomongin yang engga-engga. What a journey. I hope I'm okay. The risk,” tulis akun Twitter @yourdevano pada Rabu, 16 Maret 2022.

Devano Danendra pernah mengakui memiliki masalah kesehatan mental hingga ingin bunuh diri setelah dirundung netizen karena ibu dan kakaknya, Iis Dahlia dan Salshadilla Juwita, sering memicu kontroversi. “Gue tuh sempat ngerasa depresi, pak,” ujar Devano Danendra kepada Onadio Leonardo di kanal Youtube Langit Entertainment pada 5 Oktober 2021.

Devano menceritakan bahwa dirinya merasa tidak nyaman dan sangat terganggu akibat perilaku ibu dan kakaknya berimbas ke dirinya. Ia kerap menjadi obyek bullyan netizen di media sosial yang akhirnya mempengaruhi kesehatan mentalnya, bahkan memunculkan keinginannya untuk bunuh diri.

“Gue ngerasa, mau ngapain aja, berkarier, berkarya. Apa pun yang gue lakuin, gue bikin lagu, bikin film. Tapi, tetap aja dari semua itu yang udah gue lakuin secara setulus hati gue, gue merasa enggak pernah berhasil. Orang tuh selalu anggap gue, ‘Lu anak Iis Dahlia.' Iis Dahlia itu yang which is sangat-sangat sombong, kasar, dan lain-lainnya,” kata Devano.

Bahkan, Devano Danendra pernah tidak mau berada di satu frame dengan ibu dan kakaknya. "Devano lagi merintis berkesenian kayak mamanya sudah dijatuhi dan dibully, 'Kasihan ya, Devano lahir dari rahim Iis Dahlia,' sampai dia kalau syuting sama mamanya dia enggak mau. Kalau saya keluarin single, dia enggak mau posting promosiin mamanya," kata Iis Dahlia kepada Deddy Corbuzier dan Ivan Gunawan dalam Obrolan of The Day pada 16 November 2020. Pernyataan Iis Dahlia tersebut ternyata membuat Devano semakin dirundung karena dianggap sebagai anak durhaka.

BERNADETTE JEANE WIDJAJA

Jangan remehkan depresi. Untuk bantuan krisis kejiwaan atau tindak pencegahan bunuh diri:

Dinas Kesehatan Jakarta menyediakan psikolog GRATIS bagi warga yang ingin melakukan konsultasi kesehatan jiwa. Terdapat 23 lokasi konsultasi gratis di 23 Puskesmas Jakarta dengan BPJS.

Bisa konsultasi online melalui laman https://sahabatjiwa-dinkes.jakarta.go.id dan bisa dijadwalkan konsultasi lanjutan dengan psikolog di Puskesmas apabila diperlukan.

Selain Dinkes DKI, Anda juga dapat menghubungi lembaga berikut untuk berkonsultasi:

Yayasan Pulih: (021) 78842580.

Hotline Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan: (021) 500454

LSM Jangan Bunuh Diri: (021) 9696 9293.