Taeyeon Sebut Girls Generation Mungkin Kembali di Perayaan 15 Tahun Mereka

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola Korea, Girls Generation ada kemungkinan akan kembali. Hal ini diungkapkan Taeyeon, salah satu personel Girls Generation atau Sonyeo Sidae atau disingkat SNSD itu saat menghadiri fansign online bersama Mecima pada Selasa, 15 Maret 2022.

“220315 TAEYEON MECIMA FANSIGN, SOSHI (sebutan lain dari grup band Girls Generation) KEMBALI!!!!!” tulis akun Twitter @inhayoo pada Selasa, 15 Maret 2022, dikutip dari All Kpop.

Salah satu SONE, sebutan untuk penggemar Girls Generation, merasa beruntung karena mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Taeyeon melalui video call dalam acara fansign online itu. Penggemar tersebut menanyakan adakah kemungkinan SNSD itu kembali saat mereka merayakan 15 tahun berdirinya grup idola tersebut.

“Mungkin? Saya pikir itu memungkinkan. Tolong nantikan itu,” jawab Taeyeon. Video cuplikan panggilan video itu diunggah di akun Twitter @inhayoo pada Selasa, 15 Maret 2022.

Setelah video tersebut diunggah, para penggemar internasional menjadi sangat bersemangat dan mulai menyebarluaskan kabar bahagia tersebut di Twitter. Fans lainnya sangat senang mendengar kabar yang dengan cepat tersebar luas di media sosial juga komunitas online populer.

“Sekadar informasi, Taeyeon tidak pernah mengatakan apa pun yang tidak ia maksudkan sehingga semua penggemarnya semakin bersemangat,” kata salah satu netizen Korea.

Pada Agustus 2017 menjadi promosi acara terakhir Girls Generation setelah mereka merilis album ke-6 berjudul Holiday Night, bersamaan dengan berakhirnya kontrak eksklusif Tiffany, Seohyun, dan Sooyoung. Ketiga member tersebut kini telah berpisah dari SM Entertainment dan bekerja sendiri. Namun, mereka masih dekat bahkan mengadakan pertemuan bersama.

Debut mereka dengan album Into The New World pada 2007, menjadikan Girls Generation grup band perempuan paling terkenal karena lagu-lagu mereka seperti Gee, Genie, Holiday, Party, dan lainnya.

