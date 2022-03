Kisah Musisi Legendaris Dunia, Elvis akan Tayang Perdana di Festival Film Cannes

TEMPO.CO, Jakarta - Film Elvis karya sutradara Baz Luhrmann akan tayang perdana di Festival Film Cannes. Film ini berkisah tentang legenda rock and roll, Elvis Presley yang dibintangi oleh Austin Butler.

Melansir dari Variety, Elvis seharusnya dijadwalkan tayang pada 24 Juni 2022 sementara Festival Film Cannes berlangsung mulai 17 hingga 28 Mei 2022. Festival Film Cannes menetapkan aturan baru beberapa tahun lalu yang mengharuskan setiap film malam pembukaan dirilis pada hari yang sama di bioskop Prancis. Akibatnya, Warner Bros. Pictures harus memajukan tanggal perilisan Elvis demi dapat menjadi pembuka di Festival Film Cannes tahun ini.

Melansir dari Deadline, Austin Butler berperan sebagai Elvis Presley dan Tom Hanks berperan sebagai Parker, pria yang menemukan Elvis dan mengubahnya menjadi bintang terkenal di dunia.

“Ketika saya memulai prosesnya, saya mulai membuat suara saya identik. Itu menanamkan rasa takut," kata Austin Butler saat berbicara mengenai pengalamannya memerankan karakter salah satu legenda musik dunia tersebut, dikutip dari The Hollywood Reporter pada Kamis, 17 Februari 2022. “Selama setahun sebelum kami mulai syuting, saya melakukan pelatihan suara.”

Film ini mengeksplorasi kehidupan dan perjalanan karier bermusik Elvis Presley, serta hubungan rumit dengan manajernya yang penuh teka-teki. Kisah ini menggali dinamika kompleks antara Presley dan Parker yang berlangsung selama lebih dari 20 tahun, mulai dari ketenaran Presley hingga ketenarannya yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Baz Luhrmann menulis film Elvis dengan Sam Bromell, Craig Pearce dan Jeremy Doner, dan dia memproduserinya bersama Gail Berman, Catherine Martin, Patrick McCormick dan Schuyler Weiss. Baz Luhrmann menjelaskan bahwa film ini menampilkan suara Austin Butler untuk Elvis muda dan campuran Austin Butler dengan kaset rekaman untuk Elvis paruh baya.

“Saya menonton sebanyak yang saya bisa, berulang-ulang,” kata Butler tentang banyaknya film dan konser Elvis Presley. “Saya merasa memiliki tanggung jawab untuk Elvis dan (mantan istri) Priscilla dan (putri Elvis) Lisa Marie, dan semua orang di seluruh dunia yang sangat mencintainya.”



Elvis akan diputar di Festival Film Cannes bersama dengan Top Gun: Maverick, Three Thousand Years of Longing, Crimes of the Future, Broker, dan Decision to Leave. Seleksi resmi Festival Film Cannes akan diumumkan pada konferensi pers di Paris selama minggu kedua atau ketiga bulan April.

