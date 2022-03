40 Tahun Dian Sastrowardoyo, Kecemerlangan di Depan dan Belakang Layar

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 16 Maret adalah hari ulang tahun aktris yang memerankan tokoh Cinta bersama Nicholas Saputra dalam film Ada Apa Dengan Cinta (AADC). Dian Sastrowardoyo atau bernama lengkap Diandra Paramitha Sastrowardoyo lahir pada 16 Maret 1982 di Jakarta. Perempuan yang kini genap berusia 40 tahun itu memulai debutnya di dunia hiburan sejak tahun 1996 dengan meraih juara pertama pada Sampul Majalah Gadis.

Dian Sastro, sapaan akrabnya, mengenyam pendidikan tingkat tinggi di Universitas Indonesia. Ia menjadi lulusan jurusan filsafat FIB UI pada jenjang S1 kemudian melanjutkan ke jenjang pasca sarjana dengan mengambil Manajemen Keuangan di MM UI dan lulus pada tahun 2014 dengan predikat cumlaude.

Melansir dari IMDb, ibu dua orang anak ini mulai mengepakkan bakatnya di dunia adu akting melalui film pertamanya Bintang Jatuh yang tayang pada tahun 2000 garapan Rudi Sujarwo. Film selanjutnya yang dibintanginya rilis setahun kemudian berjudul Pasir Berbisik yang diperankan bersama Didi Petet. Film ini membawa nama Dian Sastro sebagai pemeran wanita terbaik pada Festival Film Internasional Singapura pada tahun 2002 dan Festival Film Asia di Deauville, Perancis di tahun yang sama.

Tak hanya berperan sebagai aktris, istri dari Maulana Indraguna Sutowo ini juga berlaku sebagai produser dalam film pendek berjudul Drupadi. Drama musical pendek yang dibintanginya itu rilis pada 8 Desember 2008.

Berbagai penghargaan berhasil disabet oleh pembawa obor di ajang Olimpiade 2008 ini. Film yang membawa namanya sebagai pemeran utama bersama Nicholas Saputra berjudul 3 Doa 3 Cinta memperoleh penghargaan Grand Prize of the Internasional Jury. Ia juga sempat menjadi perwakilan Asia Tenggara sebagai brand ambassador L’Oreal Paris pada Cannes Film Festival 2012 di Perancis.

Setelah penayangan pertamanya pada tahun 2002, Dian Sastro kembali disandingkan dengan Nicholas Saputra pada Ada Apa Dengan Cinta 2 yang rilis pada 2016. Film kedua itu menjawab pertanyaan para penggemarnya yang harus diberikan kejutan dengan serial pertamanya yang endingnya terkesan menggantung. Ia kembali berperan setahun kemudian dalam film Kartini sebagai pemeran utama.

Tak lama, pada 2018 anak dari pasangan Ariawan Rusdianto Sastrowardoyo dan Dewi Parwati ini turut serta membintangi film The Night Comes For Us dan satu lagi aksinya pada film Aruna dan Lidahnya.

Selain meniti karier di dunia film, Dian Sastrowardoyo juga memiliki beberapa usaha pada industri catering dan usaha rintisan di bidang fotografi wisata bernama Frame a Trip. Start up miliknya itu bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata untuk mempromosikan merek Pesona Indonesia (Co-branding Wonderful Indonesia). Tujuannya, supaya destinasi wisata Indonesia semakin maju dan terus diminati berbagai kalangan.

RISMA DAMAYANTI

