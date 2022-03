Ms. Marvel Tampil Perdana sebagai Superhero Muslim MCU di Trailer Terbaru

TEMPO.CO, Jakarta - Trailer dan poster terbaru serial Ms. Marvel telah dirilis oleh Disney+ Hotstar pada Selasa, 15 Maret 2022. Serial dari Marvel Studios ini akan tayang mulai Rabu, 8 Juni 2022 di Disney+ Hotstar.

Trailer ini memperlihatkan penampilan pertama dari Superhero terbaru Marvel Cinematic Universe (MCU), Ms. Marvel, yang berusaha menyeimbangkan kehidupannya di sekolah, rumah, sambil mengendalikan kekuatan super barunya.

Ms. Marvel merupakan serial original terbaru yang memperkenalkan Kamala Khan, remaja Muslim di Amerika yang lahir dan besar di Jersey City. Selain kegemarannya bermain video game dan menulis cerita fan-fiction, ia juga penggemar berat Superhero yang sangat imajinatif, terutama yang berkaitan dengan Captain Marvel.

Kamala sering merasa bahwa dirinya dianggap kurang penting oleh orang-orang di sekitarnya hingga suatu saat, ia mendapat kekuatan super layaknya para superhero yang ia idolakan.

"Masa depan ada di tangannya. Ms. Marvel, serial Original dari Marvel Studios, mulai streaming 8 Juni di @DisneyPlus. #MsMarvel," tulis Marvel Studios di akun resmi media sosialnya.

Pemeran Captain Marvel, Brie Larson memberikan respon positif terhadap perilisan trailer Ms. Marvel. Ia mengunggah kembali trailer Ms. Marvel di Twitter dan memberikan dukungan. "Kamu adalah superhero, Kamala," cuitnya pada Rabu, 16 Maret 2022.

Iman Vellani berperan sebagai Kamala Khan alias Ms. Marvel. Serial ini juga turut dibintangi oleh Aramis Knight, Saagar Shaikh, Rish Shah, Zenobia Shroff, Mohan Kapur, Matt Lintz, Yasmeen Fletcher, Laith Nakli, Azhar Usman, Travina Springer dan Nimra Bucha.

Episode dari Ms. Marvel disutradarai oleh Adil El Arbi dan Bilall Fallah, Meera Menon dan Sharmeen Obaid-Chinoy. Bersama Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso dan Bisha K. Ali sebagai produser eksekutif. Sana Amanat and Trevor Waterson turut menjabat sebagai produser eksekutif untuk serial ini, dan Bisha K. Ali sebagai kepala penulis.

