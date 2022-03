Squid Game Raih Dua Penghargaan di Critics Choice Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Serial Netflix Korea Selatan, Squid Game berhasil memenangkan dua penghargaan Critics Choice Awards ke-27 yang digelar di The Century Plaza Hotel, Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu 13 Maret 2022. Squid Game menang sebagai serial TV non Bahasa Inggris terbaik dan pemeran utama, Lee Jung Jae sebagai aktor terbaik.

Diketahui bahwa dalam ajang tersebut, Squid Game bersaing dengan serial komedi Meksiko Acapulco, drama komedi Prancis Call My Agent!, hingga serial aksi kriminal Spanyol Money Heist dalam meraih penghargaan sebagai serial TV non Bahasa Inggris terbaik.

Dengan demikian, Squid Game menjadi acara TV Korea Selatan pertama yang memenangkan penghargaan di Critics Choice Awards, yang dinilai oleh 500 kritikus film dan siaran TV di Amerika Utara.

Sementara Lee Jung Jae menjadi aktor Korea Selatan kedua yang memenangkan penghargaan di ajang tersebut. Di antara semua nominasi di kategori yang dia menangkan, Lee Jung Jae merupakan satu-satunya aktor non Bahasa Inggris.

Dalam kategori ini, Lee Jung Jae bersaing dengan Sterling K. Brown dari This Is Us, Mike Colter dari Evil, Brian Cox dan Jeremy Strong dari Succession, serta Billy Porter dari Pose.

"Terima kasih banyak, Critics Choice Awards dan semua orang yang mendukung Squid Game. Saya tidak bisa mengungkapkan betapa senangnya perasaan sekarang. Terima kasih Netflix dan seluruh tim Squid Game," kata Lee Jung Jae dalam pidatonya, dikutip dari Yonhap pada Senin, 14 Maret 2022.

Sebelumnya, Lee Jung Jae juga menerima penghargaan dari Screen Actors Guild (SAG) Awards dan Film Independent Spirit Awards berkat perannya di Squid Game.

Sedangkan Squid Game memenangkan penghargaan kategori Breakthrough Series - Long Format di Gotham Awards, ajang penghargaan tahunan untuk film indie dan serial televisi dengan anggaran rendah, pada November tahun lalu. Squid Game juga menerima penghargaan khusus dari American Film Institute (AFI).

Baca juga: Lee Jung Jae - Jung Ho Yeon, Aktor Korea Pertama Pemenang SAG Awards 2022