Terungkap, Penyebab Kematian Aktor Heath Freeman Empat Bulan Lalu

TEMPO.CO, Jakarta - Penyebab kematian Heath Freeman, aktor serial Amerika, NCIS dan Bones, empat bulan lalu akhirnya terjawab. Freeman,yang bermain di serial Bones, NCIS, dan Raising the Bar, meninggal karena overdosis yang tidak disengaja, seperti dilaporkan TMZ, berdasarkan laporan Pemeriksa Medis Travis County.

Freeman ditemukan tidak responsif di tempat tidurnya pada 14 November 2021, dalam usia 41 tahun di rumahnya yang berada di Austin, Texas, Amerika Serikat. Menurut laporan itu, ia menelan fentanil, kokain, hidrokodon, oksikodon dan alprazolam (Xanax generik). Laporan itu juga mengatakan ada dua jenis pil terakhir yang ditemukan di rumahnya. Kematiannya dinyatakan sebagai kecelakaan.

"Kami benar-benar hancur karena kehilangan Heath Freeman tercinta kami," kata manajernya, Joe S. Montifiore saat kabar kematian artisnya diumumkan. Ia mengenang, Freeman sangat brilian, bersemangat, dan sensitif.

"Dia meninggalkan kita dengan jejak yang tak terhapuskan. Hidupnya dipenuhi dengan kesetiaan yang mendalam, kasih sayang, dan kemurahan hati terhadap keluarga dan teman-temannya, dan semangat yang luar biasa untuk hidup."

Heath Freeman. Foto: Instagram Heath Freeman.

Montifiore mencatat Freeman amat bangga dengan film-filmnya sebelum ditemukan tewas, termasuk Terror on the Prairie, 12 Mighty Orphans, dan The Seventh Day. "Ia sangat bersemangat untuk bab berikutnya dalam kariernya."

Menurut Montifiore, Freeman amat pandai memasak. Ia adalah aktor, teman, dan produser yang sangat berbakat. "Pria dengan tawa paling menular dan spektakuler, akan hidup selamanya," katanya. "Semoga ingatan terhadapnya menjadi berkat bagi semua orang yang mengenal dan mencintainya."

Debut pertama Heath Freeman di dunia seni peran dimulai ketika ia menjadi bintang tamu di serial hits ER yang tayang di NBC pada 2001. Peran penting lainnya termasuk sebagai Benjamin Frank di NCIS pada 2003, dan Gavin Dillon di Raising the Bar dari 2007 hingga 2009.

Heath Freeman terkenal karena memerankan pembunuh bernama Howard Epps di serial Fox, Bones dari 2005 hingga 2009. Sebelum kematiannya, Freeman telah mengerjakan tiga film yang akan datang, yakni Devil's Fruit, The Outlaw Johnny Black, dan Terror on the Prairie. Tiga film itu saat ini dalam pasca-produksi.

