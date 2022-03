7 Selebritas Menjadi Model Boneka Barbie, Jennifer Lopez hingga Ashley Graham

Aksi Jennifer Lopez saat tampil dalam konser Global Citizen 2021 di Central Park, New York, AS, 25 September 2021. Global Citizen Live 24 jam, menampilkan pertunjukan langsung dari sejumlah musisi di dunia yang disiarkan dari enam benua. REUTERS/Caitlin Ochs

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 9 Maret 1959, Ruth Handler memperkenalkan boneka Barbie bernama Barbara pada ajang American International Toy Fair di New York untuk pertama kalinya. Berawal dari Barbara, hingga kini sudah banyak Barbie dalam berbagai versi rupa, di antaranya sejumlah selebritas dunia.

Selebritas Boneka Barbie

Melansir situs People di alamat people.com, berikut sederet selebritas yang sosoknya dijadikan barbie:

1. Ashley Graham

Pada tahun 2016 perusahaan Mattel membuat boneka barbie mirip Ashley Graham sebagai bagian dari kampanye "Shero". Barbie Graham menonjolkan sisi paha sebagai bagian tubuh yang indah.

2. Yara Shahidi

Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret 2019, Mattel meluncurkan barbie Yara Shahidi. Shahidi dipilih karena prestasinya dalam akting dan aktivisme untuk pendirian Yara's Club dalam kemitraan dengan The Young Women's Leadership Schools di NYC, pertemuan digital bagi siswa sekolah menengah untuk membahas masalah sosial, peningkatan diri, dan pendidikan tinggi.

3. Savannah Guthrie & Hoda Kotb

Duo wanita pembawa acara Today menjadi bagian dari koleksi Barbie's Sheroes. Keduanya dijadikan boneka barbie pada 2018 untuk menginspirasi wanita dan anak-anak perempuan.

4. Ree Drummond

Barbie Pioneer Woman 2018 menghadirkan boneka barbie Ree Drummond lengkap dengan satu set peralatan masak, lemari es, oven, kompor, banyak aksesori, termasuk mixer berdiri, kaleng cupcake, lembaran kue, pemanggang roti, dan banyak makanan. Barbie Drummond tetap menonjolkan rambut merah milik Drummond.

5. Laurie Hernandez

Di usia ke-18, Pesenam Olimpiade Laurie Henandez terlihat gembira saat menggumumkan peluncuran boneka "Shero" dirinya pada tahun 2018 silam. Mattel memilih Hernandez untuk dijadikan barbie karena perempuan ini dianggap mampu melawan tabu atau batasan perempuan pada umumnya.

6. Ibtihaj Muhammad

Ibtihaj Muhammad adalah atlet Olimpiade AS pertama yang berkompetisi mengenakan jilbab di Olimpiade Rio 2016. Sosoknya dijadikan boneka barbie dan diresmikan di Glamour 's Women of the Year Live Summit pada tahun 2017. Versi terbaru boneka Muhammad dibuat dalam lini "Shero" Barbie, sebuah program yang merayakan wanita pendobrak batas untuk menginspirasi generasi penerus bangsa.

7. Jennifer Lopez

Dua boneka Barbie Jennifer Lopez diciptakan pada 2013, satu menampilkan versi kecil dari gaun Zuhair Murad yang dikenakannya ke Oscar 2012, dan yang lain mengenakan pakaian berkilauan dari tur dunia Dance Again Lopez.

