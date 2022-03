Akun Instagram Dian Pelangi Dibajak, Digunakan untuk Jualan Ponsel Murah

TEMPO.CO, Jakarta - Desainer busana muslim, Dian Pelangi mengumumkan akun Instagram kantornya yang beralamat di @dianpelangistudio diretas oleh penipu untuk tindakan kejahatannya. Ibu satu anak ini mengumumkannya di halaman Instagram pribadinya, Rabu petang, 9 Maret 2022.

"PEMBERITAHUAN. Kami baru saja mendapatkan informasi bahwa akun Instagram kami telah diakses secara ilegal oleh peretas. Mohon perhatian bahwa saat ini akun Instagram @dianpelangistudio sementara tidak aktif. Kami sedang berusaha mengatasi ini," demikian tulisan di layar yang diunggah di akun Instagram pribadi Dian Pelangi pada layar yang diunggah.

Di bawah pengumuman itu, staf Dian menjelaskan, mereka tidak bertanggung jawab jika terjadi transaksi di luar akun bank dan ponsel milik perancang busana itu.

Di Instagram Storynya, Dian Pelangi menunjukkan selama diretas, akunnya digunakan penipu dengan kedok penjualan ponsel. Tiga jam lalu, sebelum memberikan pengumuman resmi, Dian sudah meminta pengikutnya agar mengabaikan tawaran untuk mentransfer sejumlah uang dari akun Instagramnya.

"Guys, Instagram @dianpelangistudio dihack. Kalau ada yang nawarin untuk beli hp dengan harga murah, minta transfer uang or anything, tolong abaikan saja ya. Jangan dipercaya, takutnya penipuan," tulis Dian.

Ia kemudian mencontohkan bagaimana penipu setelah berhasil meretas akun Instagram kantornya menawarkan ponsel iPhone dengan harga murah. Dian mengunggah ulang foto contoh penipuan itu yang diunggah stafnya.

"Please, please, please jangan sampai ketipu. Mudah-mudahan followers @dps follow Bundi juga jadi paling nggak lihat story Bundi dulu. Please sebarin juga biar korbannya gak bertambah," tulis unggahan itu.

