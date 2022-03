Jun Ji Hyun Dikabarkan Beli Pusat Perbelanjaan Hampir Rp 600 Miliar di Seoul

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris, Jun Ji Hyun dikabarkan telah membeli sebuah gedung pusat perbelanjaan seharga 50,5 miliar won atau sekitar Rp 589 miliar. Jun Ji Hyun yang masuk daftar aktris Korea Selatan dengan bayaran termahal ini dilaporkan membeli gedung bisnis di kawasan Deungchon, Gangseo, Seoul.

Hal ini dilaporkan oleh Biz Korea pada Selasa, 8 Maret 2022 yang mengatakan bahwa, "Aktris Jun Ji Hyun berusia 41 tahun membeli sebuah pusat perbelanjaan di Deungchon, Gangseo, Seoul seharga 50,5 miliar won."

Jun Ji Hyun disebut membeli sebuah bangunan komersial 3 lantai dengan luas total 5.098 meter persegi. Bintang serial Jirisan ini diketahui membeli bangunan tersebut pada Jumat, 25 Februari 2022 dari Kookmin Bank. Saat ini, LG Best Shop dan toko LG Electronics, telah menandatangani kontrak untuk menyewakan seluruh bangunan selama 10 tahun seharga 600 juta won atau Rp 6,9 miliar sejak Maret 2019.

Melansir dari AllKpop, gedung di kawasan Deungchon saat ini menjadi rumah bagi ritel LG Electronics dan LG Best Shop. Menurut laporan dari seorang sumber, Jun Ji Hyun telah melakukan pembayaran di awal sebesar 22,5 juta won, sedangkan 28 juta won sisanya dipenuhi oleh Kookmin Bank sebagai pinjaman jaminan.

Pada September 2021, Jun Ji Hyun atau yang dikenal dengan nama Gianna Jun ini menjual gedung lima lantai miliknya di kawasan Gangnam, Seoul seharga 23,5 miliar won atau Rp 273 miliar. Jun Ji Hyun membeli gedung tersebut pada Januari 2008 dengan harga 8,6 miliar won, sehingga Jun Ji Hyun mendapatkan keuntungan sebesar 14,9 miliar won atau Rp 173 miliar dari penjualan propertinya.

Kini, Jun Ji Hyun memiliki empat properti real estate di Seoul, termasuk Apartemen Samsung I-Park di Gangnam yang menjadi tempat tinggalnya, distrik perbelanjaan di Deungchon, distrik perbelanjaan di Ichon, dan properti bisnis di Samsung. Dengan begitu, nilai real estat komersial yang dimiliki Jun Ji Hyun termasuk pusat perbelanjaan yang baru dibeli, mencapai 88,8 miliar won berdasarkan harga pembelian atau lebih dari Rp 1 triliun.

Jun Ji Hyun dikenal sebagai aktris Korea Selatan dengan bayaran tertinggi. Jun Ji Hyun menerima 100 juta won atau Rp 1,16 miliar untuk setiap episode drama yang ia bintangi. Jun Ji Hyun juga menerima lebih dari 1 miliar won dalam membintangi iklan per tahun. Sejumlah drama yang pernah dibintanginya antara lain, My Sassy Girl, My Love From The Star, Legend of the Blue Sea, Kingdom, dan yang terbaru Jirisan.

