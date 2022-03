Viral, Foto Leonardo DiCaprio dan Tobey Maguire Berada di Bali

TEMPO.CO, Jakarta - Netizen terkejut dengan viralnya foto Leonardo DiCaprio dan Tobey Maguire yang sedang menghadiri sebuah acara di Bali. Kedua artis Hollywood itu diketahui berada di Bali untuk berkunjung ke sebuah acara yang diselenggarakan di Kura Retreat Center, Bali.

Pemilik akun Twitter @NewsDiCaprioBR, salah satu fanbase Leonardi DiCaprio, mengunggah dua foto pada 1 Maret 2022. Foto itu menyoroti Leonardo Dicaprio yang mengenakan masker berwarna hitam, kacamata hitam, dan kemeja biru muda serta Tobey Maguire berkemeja putih, celana hitam, dan masker hitam.

”Leonardo Dicaprio dan temannya, Tobey Maguire menghadiri acara bisnis di Kura Retreat Center, Bali pada 28 Februari,” tulis pemilik akun Twitter itu memberikan keterangan pada foto unggahannya.

Tak perlu waktu lama, foto itu beredar viral dan menjadi bahan obrolan yang hangat mengenai kedatangan kedua aktor tersebut. Di akun penggemar lainnya, @westhentu, ada yang mengira kedatangan mereka itu untuk membuat film di Indonesia.

Ada netizen yang menjelaskan, kedatangan mereka untuk menghadiri sebuah pertemuan tertutup di Kura Retreat Center guna membahas proyek lingkungan. "Ini beneran gais kata akun fanbasenya mereka ada private meeting buat environmental project. By the way, itu di Kura Retreat Center,” kata @selene***. "Ini ada private meeting guys. Nanti selesai acaranya si Leo balik dan si Tobey ke Jakarta. Gak sabar pengen ada dibawah langit yg sama dgn tobey," tulis @mionee**.

Beberapa komentar antusias dari warga Twitter mengenai kedatangan Leonardo DiCaprio dan Tobey Maguire saat berada di Bali. "Perasaan kemarin ketemu dua orang ini deh di Bali. Gak nyangka gue, ternyata Leonardo Dicaprio ," cuit @cakeq***.

Leonardi DiCaprio dan Tobey Maguire ini merupakan dua sahabat lama. Keduanya pernah bermain bersama di sejumlah film antara lain, The Boy's Live dan Sinatra. Jalinan pertemanan itu masih awet hingga sekarang.

WIBI PUTRI R.

Bac juga: Tonggak-tonggak Film Aktor Leonardo DiCaprio

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.