Bang Chan Stray Kids Terpesona Lagu Lathi, Reza Arap Tanya Artinya

TEMPO.CO, Jakarta - Lagu Lathi milik Weird Genius dan dinyanyikan bersama Sara Fajira yang fenomenal saat dirilis pada 2020, masih mengeluarkan pesonanya hingga sekarang. Hal ini terlihat dari kekaguman Bang Chan, leader grup idola dari Korea Selatan, Stray Kids.

Seperti biasa, Bang Chan memilih lagu-lagu untuk diperdengarkan dan diperlihatkan reaksinya di kanal Stray Kids di VLive, Ahad malam, 6 Maret 2022. Ada beberapa lagu dipilihnya, termasuk It's Only Me yang dinyanyikan Kaleb J dan Lathi.

Ekspresinya benar-benar kagum, menikmati, dan terperangah mendengar lagu itu. Tangannya ditepuk mengikuti irama lagu. Sesekali ia tertawa merasakan irama lagu itu. Begitu lagu itu selesai diputarkan, Bang Chan histeris dan mengungkapkan kekagumannya.

"Ya, ini tadi Lathi dari Weird Genius featuring Sara Fajira, wow wow wow, sumpah ini keren banget, gila banget! Bagaimana bisa kayak gitu, bagaimana bilangnya ya, aku bersumpah, ini selera aku banget! Aku enggak pernah dengar lagu ini, tunggu, kok bisa sekeren itu," katanya terus berulang-ulang. Ia kemudian memutar ulang lagu itu, hal yang sangat jarang dilakukan Bang Chan.

Tak pelak, unggahan ini dengan cepat menyebar dan viral. Kata Lathi sempat memuncaki trending topic di Twitter pada malam ini, berbarengan dengan kata Weird Genius. Viralnya reaksi Bang Chan sampai di telinga Reza Arap, personel Weird Genius yang saat ini tengah berada di Paris untuk menonton Paris Fashion Week 2022.

Reza pun mengunggah video itu di akun Instagramnya. Sayangnya, Reza tak paham kekaguman Bang Chan lantaran pada kesempatan pertama, Bang Chan mengomentarinya dalam Bahasa Korea. Cuplikan video itu yang sampai di tangan Reza. "Apa yang dia katakan ketika dia memilihnya di ponselnya? Omong-omong, apa kabar @realstraykids?" tulisnya dalam Bahasa Inggris.

Saat memutar ulang lagu itu, Bang Chan baru mengomentarinya dalam Bahasa Inggris. Netizen pun berbaik hati meneruskan kepada Reza apa yang disampaikan Bang Chan.

Sejak dirilis pada 2020, lagu Lathi menjadi trending antara lain nomor 1 Spotify Indonesia Top 50, trending nomor 2 Viral Spotify Top Global, dan nomor satu Global di TikTok. Video musik Lathi dirilis pada 26 Maret 2021, dan hingga kini sudah ditonton 123 juta kali.

