75 Aktor Pernah Memerankan Sherlock Holmes, Siapa Selain Robert Downey Jr?

TEMPO.CO, Jakarta - Sherlock Holmes tokoh rekaan Sir Arthur Conan Doyle yang melegenda. Hingga kini novel dan filmnya masih disukai para pecinta kisah-kisah thriller dan misteri. Berawal dari novel, banyak yang mengangkat kisah Holmes ke film dan serial televisi.

Dilansir dari website Guinness World Records News karakter Holmes telah digambarkan di film dan TV sebanyak 254 kali. Karena itu pada 2012 Guinness World Record mengumumkan bahwa Sherlock Holmes, detektif fiksi Sir Arthur Conan Doyle, telah dianugerahi rekor dunia untuk karakter manusia sastra yang paling banyak digambarkan dalam film & TV.

Aktor Pemeran Sherlock Holmes

Sejak diciptakan pada tahun 1887, Sherlock Holmes telah dimainkan oleh lebih dari 75 aktor. Berikut beberapa aktor pemerannya yang paling teranyar.

1. Christopher Plummer

Christopher Plummer memiliki karir yang luas di dunia film. Ia banyak memerankan karakter dari sastra Inggris klasik, salah satunya Sherlock Holmes. Dia memerankan Holmes dalam film 1979 berjudul Murder By Dekrit , yang menggambarkan kembali detektif yang menyelidiki jejak pembunuhan oleh pembunuh terkenal, Jack the Ripper.

Dalam film ini Plummer menampilkan Holmes dengan layak, mengungkapkan kepercayaan detektif, serta rasa frustrasi. Chemistry nya dengan John Mason yang memerankan Watson juga cukup menyentuh di beberapa bagian. Keberanian Plummer secara keseluruhan dalam memainkan karakter seperti pemimpin membantunya dalam memberikan perubahan heroik pada Holmes.

2. Robert Downey Jr

Selain dikenal dengan karakter Iron Man, Robert Downey Jr berhasil memerankan Holmes sedikit lebih vulgar dan sedikit lebih sinis dari kisah-kisah sebelumnya.

Downey memerankan Sherlock Holmes pada 2009 dengan judul yang sama dan berhasil mendapatkan 524 juta dolar secara global. Di 2011 sekuelnya tayang dengan judul Sherlock Holmes: A Game of Shadows dan berhasil meraup 545,4 juta dolar di box office seluruh dunia. Sekuel ketiganya yang tengah dalam proses hingga kini masih dinanti penggemarnya.

3. Benedict Cumberbatch

Benedict Cumberbatch menggambarkan Holmes abad ke-21 yang tayang di serial televisi Amerika mulai 2010. Dalam episode yang ditulis oleh Mark Gatiss dan Steven Moffat ini, Holmes diceritakan tak banyak memiliki teman dan kenalan dan sering berperilaku seperti anak yang belum dewasa.

4. Michael Caine

Michael Caine mungkin yang paling lucu dan berlawanan jika dibandingkan dengan penggambaran detektif hebat Sherlock Holmes lainnya. Michael Caine berperan sebagai aktor kelas tiga yang mabuk, yang berpura-pura menjadi Sherlock Holmes atas perintah Dr. Watson (Ben Kingsley), jenius yang memecahkan masalah kejahatan yang hanya menciptakan Holmes sebagai alter ego fiksi.

Namun, ketika keduanya jatuh ke dalam konspirasi oleh Profesor Moriarty, Watson dan Holmes berjuang untuk melarikan diri.

5. Basil Rathbone

Basil Rathbone berakting memerankan Holmes dalam 14 film dan drama radio. Di antaranya The Adventures of Sherlock Holmes dan The Hound of the Baskervilles. Rathbone dikenal karena suaranya yang memerintah, serta keeksentrikan fisik dan pernyataan gaya yang dia bawa ke karakter.

6. Vasily Livanov

Tak hanya aktor Inggris dan Amerika yang telah membuktikan keberanian mereka memerankan Sherlock Holmes, aktor Rusia Vasily Livanov berhasil menggambarkan Holmes dengan sempurna dengan sikap dan bahasa tubuhnya yang tegang.

Dia berperan sebagai Holmes dalam acara The Adventures of Sherlock Holmes and Dr. Watson, yang ditayangkan pada tahun 1979. Pertunjukan dan penampilan Livanov menarik cukup banyak pujian di antara pemirsa Inggris, bahkan Livanov menerima Keanggotaan Kehormatan Kerajaan Inggris pada tahun 2006 karena telah memerankan Sherlock Holmes dengan baik.

ANNISA FIRDAUSI

