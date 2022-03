Paramount Pictures dan Universal Pictures Ikut Tunda Rilis Film di Rusia

TEMPO.CO, Jakarta - Paramount Pictures dan Universal Pictures menjadi rumah produksi berikutnya yang menunda perilisan film-film terbaru mereka di Rusia akibat invasi Ukraina. Langkah ini menyusul penundaan yang sudah dilakukan rumah produksi besar lainnya, seperti Disney, Warner Bros, dan Sony Pictures.

Paramount Pictures sendiri menunda film terbarunya, termasuk The Lost City dan Sonic the Hedgehog 2 untuk tayang di bioskop Rusia. “Saat kami menyaksikan tragedi yang sedang berlangsung di Ukraina, kami telah memutuskan untuk menghentikan rilis teatrikal film-film kami yang akan datang di Rusia, termasuk The Lost City dan Sonic the Hedgehog 2," kata juru bicara Paramount Pictures, dikutip dari Variety pada Selasa, 1 Maret 2022.

Paramount Pictures mengutamakan para warga yang menjadi korban atas konflik Rusia dengan Ukraina. "Kami mendukung semua yang terkena dampak krisis kemanusiaan di seluruh Ukraina, Rusia, dan pasar internasional kami dan akan terus memantau situasi saat ini terjadi,” kata juru bicara tersebut.

Universal Pictures bergabung untuk memboikot film mereka untuk tayang di Rusia dalam waktu dekat. Film terbaru mereka berjudul Ambulans karya sutradara Michael Bay yang dibintangi oleh Jake Gyllenhaal seharusnya akan tayang perdana pada April mendatang secara global.

"Menanggapi krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung di Ukraina, Universal Pictures telah menghentikan rilis teater yang direncanakan di Rusia," kata juru bicara Universal Pictures pada Selasa, 1 Maret 2022.

Universal Pictures menjadi rumah produksi Hollywood kelima yang telah secara resmi menghentikan film mereka dari Rusia untuk sementara waktu. Awal pekan ini, Disney, Sony Pictures, dan Warner Bros juga mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengizinkan film baru, seperti Turning Red, Morbius, dan The Batman, untuk diputar di bioskop Rusia sehubungan dengan konflik yang terjadi di Ukraina.

Saat ini, beberapa judul film yang telah tayang perdana di Rusia, termasuk Uncharted dan Death on the Nile, akan terus diputar di sana hingga akhir periode lisensi yang disepakati.

Rusia mulai menginvasi Ukraina pada Senin, 21 Februari 2022. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat dan banyak sekutunya telah memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Industri hiburan juga mengutuk Rusia atas invasi tersebut, dengan Netflix menolak untuk membawa saluran propaganda Rusia.

