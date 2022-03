Louis Tomlinson dan Green Day Batalkan Konser Akibat Konflik Rusia-Ukraina

TEMPO.CO, Jakarta - Musisi, Louis Tomlinson membatalkan tur terakhirnya yang akan datang di Moskow dan Kyiv. Pembatalan ini akibat invasi Rusia ke Ukraina.

"Karena peristiwa baru-baru ini di Ukraina, dengan sedih saya harus mengumumkan bahwa pertunjukan tur saya di Moskow dan Kyiv dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut," kata mantan penyanyi One Direction itu, dikutip dari Hollywood Reporter pada Selasa, 1 Maret 2022.

Louis Tomlinson mengatakan keputusan ini diambil demi keselamatan para penggemarnya. Ia juga memikirkan warga Ukraina yang menjadi korban dari peperangan ini. "Keamanan penggemar saya adalah prioritas saya dan pikiran saya tertuju kepada orang-orang Ukraina dan semua orang yang menderita dari perang yang tidak perlu ini," katanya.

Louis Tomlinson dijadwalkan tampil di Stereo Plaza Kyiv pada 4 Juli mendatang sebelum melakukan perjalanan ke Moskow untuk tampil di Circus City Hall pada 6 Juli 2022 sebagai bagian dari tur dunianya pada 2022. Tur itu diketahui untuk mendukung album debut 2020-nya yaitu Walls.

Tak hanya Louis Tomlinson, grup band Green Day juga mengumumkan pada Minggu, 27 Februari 2022 bahwa band rock asal Amerika Serikat itu membatalkan perhentian turnya yang akan datang di Moskow. Sebelumnya, penampilan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 29 Mei 2022.

"Dengan berat hari, mengingat peristiwa terkini, kami merasa perlu untuk membatalkan pertunjukan kami yang akan datang di Moskow di Stadion Spartak," tulis band tersebut di Instagram Story.

Serupa dengan Louis Tomlinson, Green Day juga mengkhawatirkan konflik antara Rusia dengan Ukraina. "Kami sadar momen ini bukan tentang pertunjukan rock stadion, ini jauh lebih besar dari itu. Tapi kami juga tahu bahwa rock and roll itu selamanya dan kami merasa yakin akan ada waktu dan tempat untuk kami kembali di masa depan. Pengembalian dana tersedia di tempat pembelian. Jaga keselamatan," tulisnya.

