Chef Renatta Moeloek Kabarkan Tengah Isolasi Mandiri, Netizen Singgung Seo Ye Ji

TEMPO.CO, Jakarta - Chef Renatta Moeloek mengabarkan dirinya tengah melakukan isolasi mandiri atau isoman. Ia membuat kabar singkat di akun Twitternya pada Selasa, 1 Maret 2022 saat mengunggah foto dirinya. "Feeling fresh today #isoman," cuitnya.

Dari keterangan yang singkat itu, ia mengungkapkan kondisi tubuhnya tetap segar meski harus melakukan isolasi mandiri. Juri Masterchef Indonesia ini tidak menjelaskan apakah ia sudah positif Covid-19 atau baru melakukan perjalanan dari luar negeri. Tapi dari semua unggahan di media sosialnya, termasuk aktivitasnya yang kembali sibuk menjadi juri kontes memasak ini, Renatta tidak melakukan perjalanan dari luar negeri.

Unggahan singkat mengenai kondisinya yang harus melakukan isolasi mandiri mendapatkan tanggapan beragam dari para pengguna Twitter lainnya. Alih-alih mendoakan kesembuhan, netizen malah ramai-ramai menanggapi penampilannya yang mengingatkan dengan aktris top Korea, Seo Yi Ji.

"Saudara kembarnya mana chef?" cuit @Ohmyve*** dengan mengunggah foto Seo Yi Ji bintang utama It's Okay to Not Be Okay itu. "Dia Seo Ye Ji cabang Indonesia," cuit @liyas***. "Ya kan. Gak cuma aku yang mikir mereka mirip. Dari awal lihat dramanya dan nonton Masterchef itu sudah histeris kok mirip," tulis @NesiK***.

Seo Ye Ji dalam drama It's Okay to Not Be Okay. Instagram.com/@itsokaytonotbeokay.tvn

Sebagian besar netizen memuji wajahnya yang tetap cantik meski menjelaskan tengah isoman. "Mukanya seger banget kayak sawi yang habis dicuci," cuit @nico*** yang langsung dibalas terima kasih oleh Renatta sambil menambahkan emotikon sayuran sawi.

Renatta Moeloek juga menjawab pertanyaan netizen tentang resep makanan agar bisa membuat kulit sehat. "Kurangi gula," jawab sahabat Chef Juna dan Chef Arnold itu.

Meski demikian, ada juga penggemar Renatta Moeloek yang tulus mendoakan kesembuhannya. "Chef Renatta cepat pulih ya. Mimin sedih tahu, sampainya maagnya kumat ni, Chef. Bengek tiap hari nangis mulu mikirin Chef, biarin deh dibilang lebay juga," tulis Queeninf***. Cuitan ini pun mendapatkan balasan dari Renatta. "Jangan sedih dan sehat selalu ya."

