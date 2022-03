Rekomendasi Film dan Serial Terbaru Netflix Maret 2022

The Pirates: The Last Royal Treasure. Dok. Netflix.

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix kembali menghadirkan puluhan film dan serial terbaru yang tayang pada Maret 2022. Tayangan dari berbagai negara dan beragam genre siap menghibur para pengguna Netflix Indonesia bulan ini.

Sejumlah film Indonesia yang sebelumnya sudah dirilis di bioskop dapat disaksikan di Netflix, seperti Cinta Pertama, Kedua & Ketiga, Yowis Ben 3, dan masih banyak lagi yang lain. Tidak ketinggalan drama Korea, anime, hingga film dokumenter tentang penemu mata uang kripto Kanada yang meninggal mendadak juga akan hadir bulan ini.

Berikut rekomendasi film dan serial terbaru yang tayang di Netflix mulai Maret 2022:

1. Bridgerton: Season 2



Kewajiban, hasrat, dan skandal beradu ketika Viscount Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) memutuskan untuk menikah. Namun, ia justru jatuh cinta kepada kakak perempuan calon istrinya yang keras kepala. Bridgerton: Season 2 akan tayang pada Jumat, 25 Maret 2022.

2. The Adam Project



Setelah mendarat darurat di tahun 2022, pilot tempur penjelajah waktu Adam Reed bekerja sama dengan dirinya yang berusia 12 tahun untuk menyelamatkan masa depan. Petualangan terbaru Ryan Reynolds ini akan tayang pada Jumat, 11 Maret 2022.

3. Kulari ke Pantai



Ketika dua sepupu dengan kepribadian berbeda melakukan road trip, mereka pun menemukan berbagai kejutan seru serta hambatan tak terduga di sepanjang jalan. Film yang dibintangi Marsha Timothy, Maisha Kanna, dan Lil’li Lathisa ini tayang pada Kamis, 10 Maret 2022.

4. Bebas



Setelah mengetahui dirinya hanya bisa hidup dua bulan lagi, seorang perempuan memutuskan bertemu dengan teman-teman SMA-nya untuk yang terakhir kali. Film yang dibintangi Marsha Timothy, Maizura, dan Susan Bachtiar ini juga akan tayang pada Kamis, 10 Maret 2022.

5. Cinta Pertama, Kedua & Ketiga

Sembari merawat orang tua mereka, Asia dan Raja bertemu di rumah sakit dan jatuh cinta, namun sebuah rahasia yang pahit mengubah segalanya. Dibintangi Angga Yunanda dan Putri Marino, Cinta Pertama, Kedua & Ketiga akan tayang pada Kamis, 17 Maret 2022.

6. Yowis Ben 3

Di saat band mereka mencapai puncak popularitas, masa depan para anggotanya menjadi tidak pasti karena harus menghadapi berbagai isu pribadi. Menampilkan Joshua Suherman, Bayu Skak dan Brandon Salim, film ini tayang pada Jumat, 25 Februari 2022.

7. The Pirates: The Last Royal Treasure

Sekelompok bajak laut dan bandit Joseon yang pemberani menghadapi lautan penuh badai, petunjuk membingungkan, dan saingan berbahaya demi mencari harta karun yang hilang di tengah samudra. Film yang dibintangi Kang Ha Neul, Han Hyo Joo, Lee Kwang Soo ini akan tayang pada Rabu, 2 Maret 2022.

8. Bad and Crazy: Season 1

Seorang pria jahat namun kompeten menemukan kembali rasa kemanusiaannya setelah bertemu dengan pria baik namun gila. Dibintangi Lee Dong Wook, Han Ji Eun, Wi Ha Joon, serial ini akan tayang pada Senin, 28 Maret 2022.

9. Tomorrow

Tak sengaja menjadi setengah manusia dan setengah arwah, seorang pria muda bergabung dengan sekelompok malaikat pencabut nyawa untuk menjalani misi menyelamatkan nyawa. Serial yang menghadirkan Kim Hee Seon, Rowoon, Lee Soo Hyuk ini akan tayang pada Sabtu, 26 Maret 2022.

10. Kotaro Lives Alone

Seorang anak kecil yang kesepian pindah ke sebuah apartemen sendirian dan berteman dengan tetangganya, seorang seniman manga yang bangkrut. Serial ini tayang pada Kamis, 10 Maret 2022.

11. Inuyasha: The Final Act: Season 1

Inuyasha, Kagome, Miroku, Sango, dan Shippo akhirnya mencapai titik balik dalam perjalanan mereka mengakhiri kekacauan dan kejahatan yang disebabkan oleh sang iblis jahat Naraku. Inuyasha: The Final Act: Season 1 akan tayang pada Jumat, 25 Maret 2022.

12. Thermae Romae Novae

Seorang arsitek tempat pemandian dari Romawi Kuno tiba-tiba muncul di Jepang masa kini, di mana ia terinspirasi oleh berbagai inovasi kamar mandi. Serial ini akan tayang pada Senin, 28 Maret 2022.

13. The Guardians of Justice

Ketika pemimpin mereka yang terlihat pemberani tiba-tiba menghancurkan diri, sebuah tim pahlawan super yang bermasalah harus menghadapi kejahatan di dunia dan pada diri mereka sendiri. Dibintangi Dallas Page, Sharni Vinson dan Derek Mears, serial ini akan tayang pada Selasa, 1 Maret 2022.

14. Knives Out

Seorang detektif mengungkap jaringan kusut penuh rahasia dan kebohongan yang mengelilingi kematian seorang novelis kriminal dan keluarganya yang eksentrik dan meresahkan. Film yang menghadirkan Daniel Craig, Chris Evans dan Ana de Armas ini juga akan tayang pada Selasa, 1 Maret 2022.

15. Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)

Harley Quinn menjadi target setelah putus dari Joker, hingga akhirnya ia bergabung dengan tim pahlawan super perempuan untuk memerangi seorang gembong kejahatan. Aksi Margot Robbie, Rosie Perez dan Mary Elizabeth Winstead dapat disaksikan mulai Selasa, 1 Maret 2022.

16. Against The Ice

Diangkat dari kisah nyata ekspedisi kutub utara Denmark pada tahun 1909, film ini mengikuti dua pria yang harus bertahan hidup ketika menjelajahi Greenland yang sangat luas. Film yang dibintangi Nikolaj Coster-Waldau, Joe Cole dan Heida Reed ini akan tayang Rabu, 2 Maret 2022.

17. Windfall

Seorang pria membobol rumah liburan milik miliarder teknologi, namun situasi menjadi kacau ketika sang pengusaha angkuh dan istrinya mendadak datang untuk berlibur. Menghadirkan Jason Segel, Lily Collins dan Jesse Plemons, film ini mulai tayang pada Jumat, 18 Maret 2022.

18. Saw

Bersediakah Anda untuk membunuh supaya tetap hidup? Hal ini yang dipertanyakan oleh dua pria saat mereka diculik oleh seorang pembunuh berantai dan menghadapi situasi mematikan. Film ini dibintangi Leigh Whannell, Cary Elwes dan Danny Glover. Koleksi lengkap Saw dengan Saw II, Saw III, Saw IV, dan Saw V juga akan tayang di Netflix pada 23 Maret.

19. Trust No One: The Hunt for the Crypto King

Ketika penemu mata uang kripto Kanada meninggal secara tiba-tiba di India, para pelanggannya mencurigai ada sesuatu yang tersembunyi di balik kematiannya. Film dokumenter ini akan tayang pada Rabu, 30 Maret 2022.

Selain rekomendasi film dan serial di atas, Netflix juga akan menghadirkan berbagai tayangan lain di bulan ini, termasuk Worst Roommate Ever, Surviving Paradise: A Family Tale, The Weekend Away, Pieces of Her, Rescued by Ruby, dan Love Like the Falling Petals.

