Lee Jung Jae - Jung Ho Yeon, Aktor Korea Pertama Pemenang SAG Awards 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Lee Jung Jae dan Jung Ho Yeon menjadi aktor dan aktris Korea pertama yang memenangkan penghargaan SAG Awards 2022. Berkat akting mereka di Squid Game, keduanya memenangkan kategori Outstanding Performance atau Penampilan Luar Biasa untuk kategori aktor dan aktris di drama seri, di acara yang digelar The Barker Hangar, Santa Monica, California, Amerika Serikat pada Ahad, 27 Februari 2022, waktu setempat.

"Ya ampun, terima kasih banyak! Ini benar-benar hal besar yang terjadi padaku," kata Lee saat menerima penghargaan itu di atas panggung.

Ia mengaku gugup membacakan pidato kemenangannya. "Saya memang menulis sesuatu tapi saya rasa saya tidak akan bisa membacanya. Terima kasih banyak penghargaan SAG-AFTRA dan terima kasih kepada penonton global atas semua cinta Anda pada Squid Game," kata dia, tak lupa mengucapkan terima kasih kepada tim Squid Game.

Adapun Jung Ho Yeon yang naik ke panggung dengan menangis, merasa tak percaya kemenangan itu. Kemenangan ini menjadi makin spesial lantaran Jung Ho Yeon mengalahkan Jennifer Aniston dan Rheese Witherspoon untuk kategori ini.

Serial Korea Selatan, Squid Game tayang mulai Jumat, 17 September 2021. Foto: Netflix.

"Terima kasih banyak. Selama ini aku duduk di depan layar lebar, melihat Anda semua dan bermimpi suatu hari bisa menjadi seorang aktris. Aku sangat berterima kasih. Terima kasih sudah membuka pintu untukku, terima kasih kru Squid Game," ujarnya.

Lee Jung Jae mengalahkan Brian Cox (Succession), Billy Crudup (The Morning Show), Kieran Culkin (Succession), dan Jeremy Strong (Succession). Adapun Jung Ho Yeon mengalahkan Jennifer Aniston (The Morning Show), Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale), Sarah Snook (Succession), dan Reese Witherspoon (The Morning Show).

Selain dua pemeran utama yang menggondol SAG Awards 2022, Squid Game juga membawa pulang Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Drama Series. Squid Game adalah serial orisinal Netflix yang tayang pada September 2021. Serial ini dibintangi oleh Lee Jung Jae, Park Hae Soo, Jung Ho Yeon, Oh Young Soo, Anupam Tripathi, Kim Joo Ryoung, Heo Sung Tae, Wi Ha Joon dan Lee Byung Hun.

PEOPLE | CNN

