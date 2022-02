Apa Kata Selebritas Asal Ukraina Soal Invasi Rusia, Milla Jovovich: Air Mata

Aktris Milla Jovovich berpose di karpet merah amfAR, Cinema Against AIDS, selama festival film internasional ke-71 Cannes, di Cap d'Antibes, Prancis, 17 Mei 2018. AP/Arthur Mola

TEMPO.CO, Jakarta - Ukraina mengumumkan kondisi darurat sejak tiga hari lalu sejak Rusia mendeklarasikan peperangan. Alarm peringatan dibunyikan dan rudal-rudal menghujani kota di Ukraina. Hal ini tentu mengundang kekhawatiran banyak orang, termasuk selebritas dunia asal Ukraina.

Siapa saja selebritis dunia asal Ukraina dan beberapa di antaranya berkomentar tentang Rusia serang Ukraina?

1. Milla Jovovich

Milla Jovovich selebritis yang lahir dan menghabiskan masa kecilnya di Ukraina sebelum akhirnya pindah ke Amerika Serikat. Sebelum menjadi bintang film, Milla dikenal sebagai seorang supermodel.

Melalui akun official instagramnya Milla mengungkapkan kekhawatiran terkait keadaan negaranya. Ia mengutuk peperangan yang membuat banyak orang tersiksa dan pemimpin yang tak bisa membawa perdamaian. "Dan selalu rakyat yang membayar pertumpahan darah dan air mata," di kalimat akhir unggahnya.

2. Vera Farmiga

Meskipun lahir New Jersey, kedua orangtua Vera berasal dari Ukraina. Ia besar di New Jersey di tengah komunitas Ukraina dengan bahasa Ukraina sebagai bahasa ibunya. Bahkan hingga umur enam tahun, artis yang berperan di film The Conjuring ini tak bisa berbahasa Inggris karena ia hidup di tengah komunitas Ukraina yang kuat.

Di akun official instagramnya Vera memperlihatkan dukungannya dengan memposting gambar bendera Ukraina dengan hashtag #IStandWithUkraine.

3. Katheryn Winnick

Katheryn adalah seorang artis dan sutradara Kanada yang populer karena membintangi serial peraih Emmy Award berjudul Vikings. Walaupun lahir di Toronto, kakek nenek dari kedua orangtuanya merupakan orang Ukraina dan bahasa ibunya adalah bahasa Ukraina. Katheryn baru bisa berbahasa Inggris ketika menginjak usia delapan tahun.

Serupa dengan Vera, ia juga aktif menyampaikan dukungan kepada Ukraina yang tengah berkonflik melalui akun official instagramnya. Di salah satu unggahannya ia menambahkan keterangan "Kami adalah negara damai. Kami tak pantas mendapatkan perang ini," dengan hastag #StopWar.

4. Yara Zaya

Yara Zaya yang bermain di reality show 90 days viance dibesarkan kedua orangtuanya di tempat kelahirannya Kyiv, Ukraina. Selain tampil di layar kaca, ia juga memiliki kanal YouTube pribadi yang berisi tentang ketertarikannya di dunia fashion dan make up.

Yara menyampaikan kekhawatirannya melalui akun official instagramnya @yarazara. Dalam salah satu keterangan fotonya ia tak menyangka perang yang sedang berlangsung terjadi di abad ke 21.

5. Olga Kurylenko

Olga salah seorang aktris dan model terkemuka asal Ukraina. Ia lahir di Ukraina 42 tahun lalu dari seorang ibu yang berasal dari keturunan Rusia-Belarusia dan ayahnya asli Ukraina. Pada usia 18 tahun wajahnya sudah dimuat di majalah Vogue dan Elle. Tak hanya model, ia mencapai puncak karirnya di dunia akting setelah memerankan karakter gadis Gadis Bond Camille Montes dalam film James Bond pada 2008.

6. Mila Kunis

Milena Markovna Kunis atau dikenal sebagai Mila Kunis, seorang aktris populer yang berdarah Ukraina. Ketika berusia 7 tahun, ia dan keluarganya pindah ke Los Angeles dan telah memperlihatkan ketertarikan di dunia akting. Mila menjadi terkenal setelah perannya dalam sebuah film komedi romantis berjudul Forgetting Sarah Marshall! pada 2008.

ANNISA FIRDAUSI

