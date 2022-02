Pameran Seni Magister Raffaello Buka di Ciputra Artpreneur Mulai Hari InI

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar Italia untuk Indonesia, Benedetto Latteri membuka pameran seni Magister Raffaello yang berlangsung mulai hari ini, Jumat, 25 Februari sampai Kamis, 31 Maret 2022 di Ciputra Artpreneur Gallery, Jakarta. Magister Raffaello atau Maestro Raphael adalah seniman Italia pada era Renaissance dengan karya yang indah dan membawa pesan kedamaian.

"Kami bangga dapat mempersembahkan mahakarya Maestro Raphael kepada para pecinta seni di Indonesia," kata Benedetto Latteri dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 24 Februari 2022. Dia menjelaskan, karya Raphael mencerminkan perjalanan, pemandangan, dan kisah yang dia lihat dan rasakan. "Lukisannya sarat akan nilai filsafat, teologi, arsitektur, dan sains yang dapat kita pahami dan nikmati, bahkan 500 tahun setelah kematian Maestro Raphael."

Sebelum pemeran di Indonesia, Benedetto Latteri mengatakan, karya-karya Maestro Raphael sudah ditunjukkan di Vietnam, Austria, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Jumlah pengunjungnya mencapai 50 ribu orang secara global. Pameran seni ini, Latteri melanjutkan, juga untuk memperkuat hubungan diplomatik antara Italia dengan Indonesia.

Adalah Arch. Claudio Strinati, seorang pakar seni, lukisan, dan patung era Renaissance, yang menjadi kurator pameran ini. Dalam pameran ini, terdapat lebih dari 50 karya Raphael yang terbagi dalam enam tema, yaitu Intro-Identity, Inhabiting Spaces, Finding Balance, Portraits: Sacred and Profane Subjects, The Papal Apartments, dan Utopia and Power.

Pameran seni Magister Raffaello di Ciputra Artpreneur Gallery. Dok. Istimewa

Director Italian Cultural Institute Jakara, Maria Battaglia mengatakan, pameran Magister Raffaello menceritakan kisah bak sebuah novel yang menampilkan enam karya seni dan menjadi tonggak penting dalam era Renaissance. Pameran ini terdiri atas enam ruang khusus, di mana pengunjung dapat mempelajari berbagai peristiwa bersejarah dan menjelajahi tempat di mana Raphael menetap, bekerja, dan mengenal dunianya melalui lukisan.

President Director Ciputra Artpreneur, Rina Ciputra Sastrawinata mengatakan, Ciputra Artpreneur Gallery dirancang sebagai tempat bertemunya para pecinta seni di Indonesia dan mempopulerkan Jakarta sebagai destinasi untuk menikmati seni dan budaya kelas dunia. Seluruh karya seni dalam pameran ini tersedia dalam lima bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Italia, Inggris, Portugis, dan Spanyol yang dapat diakses oleh anak-anak dan dewasa melalui aplikasi Magister Art.

Pengunjung disarankan menggunakan earphone pribadi selama berada di dalam pameran. Pameran ini menyediakan konten yang disesuaikan untuk anak-anak beserta teks dan gambar oleh Eva Montanari, seorang penulis dan ilustrator yang telah menerbitkan buku-buku untuk anak-anak di seluruh dunia sejak 2000. Alunan musik dalam pameran dibuat oleh Antonio Fresa, seorang musikus, komposer, dan pencipta soundtrack film.

Pameran seni Magister Raffaello di Ciputra Artpreneur Gallery. Dok. Istimewa

Pameran Magister Raffaello gratis dan buka setiap Selasa sampai Minggu, pukul 11.00 sampai 20.00 WIB di Ciputra Artpreneur Gallery, Ciputra World, lantai 11. Untuk kenyamanan dan keamanan, setiap satu jam sesi pameran terbatas untuk 30 pengunjung. Berikut detail setiap sesi pameran:

Sesi 1: 11.00-12.00 WIB

Sesi 2: 12.30-13.30 WIB

Sesi 3: 14.00-15.00 WIB

Sesi 4: 15.30-16.30 WIB

Sesi 5: 17.00-18.00 WIB

Sesi 6: 18.30-20.00 WIB

FADHILAH PRILIA | RINI KUSTIANI

